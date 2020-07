Policiers assimilés au régime de Vichy : le maire EELV de Colombes prêt à rencontrer Gérald Darmanin

C'est une phrase très contestée qui n'en finit pas de provoquer des remous. Après ses propos sur la police et le régime de Vichy, Patrick Chaimovitch, maire EELV de Colombes (Hauts-de-Seine), s'est dit prêt, ce lundi 27 juillet, à «rencontrer» Gérald Darmanin.

La veille, le ministre de l'Intérieur avait fait part de son indignation sur le réseau social Twitter après les propos tenus par l'édile écologiste le 19 juillet dernier.

En marge d'une commémoration à la mémoire des victimes de la rafle du Vel d'Hiv, Patrick Chaimovitch avait dressé un parallèle entre les forces de l'ordre actuelles et la collaboration policière sous le régime de Vichy.

Le maire écologiste de Colombes n'avait pas hésité à dire que les forces de l'ordre «traquent les migrants» comme le faisaient les policiers et gendarmes avec les Juifs lors de la rafle du Vélodrome d'Hiver.

Une référence à l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire de France, lorsque entre les 16 et 17 juillet 1942, plus de 13.000 personnes, dont près d'un tiers d'enfants, ont été arrêtées avant d'être détenues au vélodrome d'hiver (Vel d'Hiv) puis déportées par trains de la mort à destination d'Auschwitz-Birkenau.

Si les propos scandaleux et insupportables envers la police et la gendarmerie de la République sont confirmés, je déposerai plainte envers le Maire de #Colombes qui a comparé les forces de l’ordre à la police de Vichy. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) July 26, 2020

De quoi faire bondir Gérald Darmanin qui, dimanche, a indiqué que «si les propos scandaleux et insupportables envers la police et la gendarmerie de la République sont confirmés, (il) déposer(ait) plainte envers le maire de Colombes».

«Mes propos ont été mal compris»

«Je souhaite discuter avec lui et dialoguer avec lui. Je suis tout à fait disposé à le rencontrer et à m'expliquer», a de son côté répondu Patrick Chaimovitch, ce lundi.

«Je suis extrêmement respectueux des forces de l'ordre en France» qui «font régner l'ordre dans des conditions qui ne sont pas simples», mais «il faut faire attention que dans ce maintien de l'ordre, les règles de droit soient maintenues à tout moment», a-t-il ajouté.

Dans un communiqué additionnel, le maire de Colombes a ensuite dit «regretter que (s)on propos ait pu porter à confusion» et a rappelé son «soutien aux policiers et aux gendarmes qui exercent la lourde responsabilité républicaine de sécurité dans des conditions extrêmement difficiles».

Pas sûr que cela calme la colère des hommes en bleu, alors qu'un appel à un rassemblement devant la mairie de Colombes, lancé par le syndicat Alliance, était programmé ce lundi en fin d'après-midi.

Un syndicat qui, d'ailleurs, avait annoncé qu'il se porterait partie civile en cas de dépôt de plainte.