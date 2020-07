Comment naissent les pluies d’étoiles filantes

Entre juillet et août, la voûte céleste se pare traditionnellement de nombreuses pluies d'étoiles filantes. Mais comment naissent-elles ?

Ce qu'on appelle communément étoiles filantes désigne en réalité des météores qui finissent leur course dans notre atmopshère en brûlant dans leur descente vers notre planète. Lors d'une pluie d'étoiles, il faudrait donc parler d'un groupe de météorites ou essaim de météores qui arrivent à très grande vitesse dans notre atmosphère. Ceux-ci peuvent atteindre jusqu'à 42 km par seconde, soit plus de 151.200 km/h. Une allure fulgurante qui accélère même jusqu'à 70 km/s lors de son approche avec l'orbite terrestre.

En arrivant dans la haute atmosphère peu dense (plus de 100 km d'altitude), la désintégration du météorite commence du fait que l'air est chauffé et ionisé par friction avec la surface du météore. Entre 100 km et 60 km, l'atmosphère se densifie et le phénomène de vaporisation va s'accentuer et devient lumineux. Les observateurs vont d'ailleurs pouvoir observer la fin de vie de la météorite puisqu'un plasma incandescent se forme comme une traînée. A la tête de l'objet céleste, la chaleur monte à plusieurs milliers de degrés et le météore se désintègre généralement avant d'atteindre les 60 km d'altitude.

Reconnues grâce aux constellations

Les observateurs pourront remarquer que la brève traînée formée par le météorite peut se parer de diverses couleurs qui témoignent des éléments présents sur cet objet. La couleur jaune-orangé vient notamment du sodium, tandis que le jaune témoigne du fer ou le vert du magnésium par exemple.

Les pluies d'étoiles filantes sont généralement associées à une comète dont les débris auraient voyagé sur plusieurs milliards de kilomètres. C'est pourquoi, pour un observateur, les météorites d'une pluie d'étoiles proviennent du même point dans le ciel, que les astronomes appellent radiant. Ce point radiant correspond généralement à une constellation qui donne son nom à une pluie d'étoiles. Ainsi, chaque années, on peut admirer notamment les fameuses Perséides entre juillet et août, qui semblent provenir de la constellation de Persée ou encore les Alpha Capricornides de celle du Capricorne.