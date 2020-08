Vague de soutien pour Louise, petite fille trisomique refusée dans un mini-club de camping

Son histoire a ému les réseaux sociaux. En vacances avec ses parents, Louise, 5 ans, atteinte de trisomie 21, s’est vu refuser l’entrée du mini-club pour enfants d'un camping, à cause de son handicap. Ses parents ont témoigné et dénoncé le traitement réservé à leur fille via leur page Facebook

C’est une situation désolante mais manifestement courante, selon le témoignage de ses parents. Ils souhaitaient inscrire leur fille dans le mini-club d'un camping, ouvert aux enfants de 3 à 11 ans, donc accessible pour elle. La direction du club a d’abord accepté, avant de se rétracter, en découvrant le handicap de la petite fille. La responsable des animations aurait alors invoqué le manque de formation des encadrants, ou le fait que la petite fille ne soit pas encore propre, pour lui refuser l’entrée.

Des réponses trop souvent entendues par les parents de Louise, qui dénonce le rejet systématique de leur fille : «A vrai dire, c'est très souvent "pas possible". Toujours pour de très bonnes raisons, qui ne sont jamais le handicap en lui-même mais toujours les cadeaux bonus qui vont avec : la propreté, l'absence de mots, le manque de formation des encadrants, l'effectif trop important d'enfants, le manque de moyens», expliquent-ils sur Facebook.

[Hors cadre] Ca démarrait bien, pourtant. Je me préparais mentalement depuis quelques jours à poser de nouveau « la »... Publiée par Louise and co. sur Dimanche 2 août 2020

Témoignant sur BFMTV, le père de Louise dit avoir «un gout amer d’injustice». Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes ont tenu à témoigner leur soutien envers la petite Louise.

Atteinte de trisomie 21, la petite Louise n'a pas accès au mini-club de son camping car elle est "hors cadre". Un sujet qui nous touche beaucoup. Courage aux parents de cette princesse. — Babillagesetcie (@babillagesetcie) August 4, 2020

En écoutant ce témoignage, je pense que nous sommes encore à l âge de pierre! Louise n a pas le droit d intégrer une garderie dans un camping, parce qu elle est différente!nous devons suivre les codes physiques , sinon c est le REJET ! Triste et abject !! Louise ,tu es jolie — Martine 123 (@2M_Sasha) August 4, 2020

Ce reportage ce matin sur @BFMTV m'a totalement bouleversé, comment en sommes-nous arrivés cela ?



"Louise, 5 ans, refusée au mini-club d'un camping en raison de sa trisomie"



Pourquoi ce monde de progressistes est-il si inhumain ?



Louise je t'aime !



Louise on t'aime !

pic.twitter.com/SFrOFx3cPK — Verlaine (@__Verlaine__) August 4, 2020

Plusieurs personnalités lui ont également adressé un mot de soutien. C’est notamment le cas de Samuel Etienne, journaliste et animateur. «A défaut de mini-club, je lui fais découvrir le plateau de Questions pour un Champion quand elle veut !», a-t-il tweeté.

Faisons le rêve que l’inclusion devienne la norme et non l’exception.



En attendant, je souhaite de belles vacances à votre puce



A défaut de mini-club, je lui fais découvrir le plateau de @qpuc quand elle veut ! https://t.co/3CGHKnwiQe — Samuel Etienne (@SamuelEtienne) August 2, 2020

Le secrétaire d’État chargé de l’enfance et des familles, Adrien Taquet, s’est dit «choqué par la situation de Louise», et en appelle à Sophie Cluzel, secrétaire d’État changée des personnes handicapées, et Olivier Véran, ministre de la Santé.