Perpignan : bloqué chez lui depuis des mois, un homme de 300 kilos va être évacué

Une intervention délicate. Bloqué sur le sol de son petit appartement depuis des mois, un homme de 300 kilos résidant à Perpignan (Pyrénées-Orientales), va enfin être évacué par un service spécialisé.

Atteint d’obésité morbide, Alain, 52 ans, est tombé sans parvenir à se relever et vit entouré de détritus depuis maintenant six mois, rapporte L’indépendant, journal dans lequel le frère du quinquagénaire, qui lui apporte de la nourriture et tente de le nettoyer avec des serviettes humides, avait lancé un appel à l’aide le 15 juillet dernier.

un risque sanitaire important

«Qu’ils m'emmènent. Qu'ils me sortent de là. Mais ils disent qu'ils ne peuvent rien faire en raison de ma forte corpulence», avait déclaré Alain. Ce mardi 4 août, les deux hommes ont signé un protocole d’évacuation proposé par la préfecture. L’opération est prévue pour le mois de septembre, un mois de préparation étant nécessaire.

En raison de la stagnation lipidienne et des œdèmes, dus à son obésité et à sa longue immobilisation, le moindre mauvais mouvement pourrait avoir de graves conséquences. Pour extraire le patient de son appartement, situé au premier étage de l’immeuble, les secours vont utiliser un brancard spécifique sur lequel Alain sera en position assise.

DES TRAVAUX PRÉVUS DANS L'APPARTEMENT

Mais pour ce faire, quelques travaux sont nécessaires. Il faudra notamment agrandir la fenêtre, évacuer les déchets accumulés dans le logement, prévoir la manœuvre des engins de levage, la rue étant trop étroite, mais aussi étayer le plancher.

Une fois dans l’ambulance, il sera conduit à l’hôpital au sein d’un service spécialisé pour les patients en grande obésité, au CHU de Montpellier, ou de Toulouse. Après quoi il sera pris en charge durant plusieurs mois dans un centre de réadaptation et de nutrition.