Une fausse prévision météo pour 2050 devient réalité

La fiction est devenue la réalité. Il y a quelques années, le 4 décembre 2014, la présentatrice vedette de TF1, Évelyne Dhéliat, déroulait un bulletin météo fictif du 17 août 2050, destiné à sensibiliser le public sur le réchauffement climatique.

Les prévisions faisaient état de températures de plus de 35°C dans la majeure partie du territoire, à l'exception de la Bretagne. «Jusqu'à 43°C prévus à Nîmes», soulignait Evelyne Dhéliat devant une carte qui affichait 40°C à Paris et 42°C à Lyon.

Cette opération avait été menée par Météo France, en partenariat et l'Organisation météorologique mondiale (OMM), une agence onusienne, pour alerter l'opinion sur les hausses de températures.

Mais 6 ans plus tard, en plein mois d'août caniculaire, la situation est très proche des prévisions fictives pour 2050. Durant le week-end du 8 et 9 août 2020, pas de pic à 43°C mais une généralisation des températures supérieures à 35°C. 15 départements ont même été placés en alerte rouge, la plus haute possible, selon Météo France. La vigilance orange, elle, concerne 49 autres départements .

Depuis 2014, date de la diffusion de ce faux bulletin météo, 2016 et 2019, ont été les deux années les plus chaudes jamais enregistrées.