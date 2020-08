Morbihan : un mort dans un stage de survie, l’organisateur mis en examen

Huit participants à un stage de survie organisé dans la forêt de Kernaven, dans le Morbihan, se sont retrouvés à l’hôpital samedi 8 août après l’ingestion d’une plante nocive. L'un d'eux, un Parisien de 26 ans, est décédé vendredi.

L'organisateur du stage a été mis en examen car d'après les premiers éléments de l'enquête, «[l’organisateur] avait laissé les stagiaires consommer le végétal incriminé sans vérifier son innocuité alors même que ce produit lui avait été dûment présenté».

Pour rappel, l’un des stagiaires, âgé de 26 ans, a été pris de convulsions en fin d'après-midi avant de s’effondrer et de faire plusieurs crises d’épilepsies, a rapporté Ouest France. Peu de de temps après, sept autres participants ont également été pris de malaises et de vomissements.

Le lendemain, tous les stagiaires ont pu sortir de l’hôpital, sauf le jeune homme pris de convulsions qui est resté sous observation, a précisé le média local.

Ce stage, d’une durée de 48 heures, a pour but de préparer les participants à survivre dans la nature. Ils y apprennent notamment à purifier l’eau, se vêtir et à trouver de la nourriture. La prestation coûte un peu plus de 100 euros.

Une enquête a été ouverte par la gendarmerie pour faire la lumière sur cette intoxication alimentaire collective. Selon les premiers éléments, le guide de l’expédition aurait montré aux participants qu’elles sont les plantes comestibles et celles qui ne le sont pas.

Pourtant, l’un des membres du groupe aurait partagé avec d’autres compagnons une herbe nocive. L'organisateur du stage a bien tenté d'intervenir mais il était trop tard.

Selon lui, chacun devait amener sa «propre gamelle faite à la maison». «Il n’était pas du tout question de manger des herbes», a-t-il martelé. Manifestement, la consigne n’a pas été respectée par tout le groupe.