Un futur marié se noie juste après avoir célébré ses fiançailles avec sa petite amie

Une histoire tragique. Quelques minutes seulement après avoir célébré ses fiançailles, un homme s'est noyé dans une rivière au Brésil.

Joao Guilherme Torres Fadini, 24 ans, et sa compagne Larissa Campos, 25 ans ont fêté leurs fiançailles au barrage d'Itupararanga, à Sao Paulo. En couple depuis deux ans, les amoureux avaient prévu de se marier dans huit mois.

Après avoir fait sa demande et embrassé sa fiancée, l'homme a décidé d'aller se baigner dans la rivière avec des amis.

«Après le baiser, il a enlevé sa chemise et est allé dans l'eau avec nos amis. Il m'a demandé de l'attendre et a dit qu'il m'aimait», a raconté Larissa au site d'information brésilien G1 . «Ils ont commencé à faire la course en nageant vers l'autre rive. Presque tout le monde a abandonné et il ne restait plus que lui et mon beau-frère Gabriel», a-t-elle poursuivi.

Les deux hommes se sont alors retrouvés en difficulté et ont commencé à appeler à l'aide. Le beau-frère de Larissa a réussi à s'accrocher à un tronc d'arbre mais Joao a lui soudainement disparu sous l'eau.

Les pompiers ont été appelés sur les lieux. Les plongeurs ont retrouvé le corps du jeune homme après une heure et demie de recherche. «Pendant que les pompiers étaient en route, nous avons cherché partout mais sans succès», a déclaré la jeune femme. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances du drame.

Le couple, qui devait fêter ses deux ans de relation en septembre, avait prévu un voyage en Colombie en 2021 pour leur lune de miel.