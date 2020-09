Essonne : il fouette son chat avec un torchon et écope de 4 mois de prison avec sursis

Un homme de 29 ans résidant à Orsay, dans l’Essonne, a été condamné, ce jeudi 3 septembre, à quatre mois de prison avec sursis pour avoir frappé son chaton à l’aide d’un torchon.

La scène avait été discrètement filmée en mai dernier par une voisine. Publiées sur les réseaux sociaux et transmises aux autorités, les images montrent l'individu se saisir d'un torchon et fouetter violemment, à plusieurs reprises, le petit animal âgé de moins d’1 an, attaché à une ficelle.

Outre sa peine avec sursis pour «sévices graves ou actes de cruauté envers un animal», le prévenu, jugé «psychologiquement instable», devra verser des dommages et intérêts aux associations 30 Millions d’Amis et Action protection animale, qui se sont portées partie civile, rapporte Le Parisien.

Le tribunal correctionnel d’Évry-Courcouronnes a ajouté l'interdiction de détenir un animal ces cinq prochaines années. Lors de sa garde à vue, l'homme, déjà connu des services de police pour des faits de violence, avait expliqué avoir «agi par colère».

De son côté, le jeune félin, prénommé Pooky, qui vivait dans des conditions de vie déplorables, a été pris en charge par un vétérinaire, dans l’attente de trouver une famille d'adoption aimante.

«Le chaton vivait attaché dans un placard, trempé… C'était ça son quotidien.», a déclaré auprès du journal régional Anne-Claire Chauvancy, la présidente d'Action protection animale.