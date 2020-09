Chèque énergie 2019 : voici la date limite pour l'utiliser

Si vous possédez toujours des chèques énergie 2019, il vous reste encore quelques jours pour les utiliser. Normalement, ils étaient valables jusqu'au 31 mars dernier. Mais dans le contexte de la crise sanitaire, leur date d'utilisation a été prolongée.

Les quelque 6 millions de ménages qui peuvent bénéficier de ce coup de pouce ont ainsi jusqu'au mercredi 23 septembre 2020 pour en profiter, même si la date initiale du 31 mars dernier figure toujours dessus.

Pour rappel, ces chèques peuvent être utilisés pour payer n'importe quelle facture énergétique (électricité, gaz, fioul, bois etc.) et leur montant varie de 48 à 277 euros.

Une aide automatiquement allouée, en fonction des ressources

Concrètement, ils sont envoyés automatiquement aux ménages concernés à partir du moment où leur revenu fiscal de référence par unité de consommation était inférieur sur la période à 10.700 euros.

Les chèques énergie 2020 ont quant à eux été envoyés sur la période précédant le 15 mai dernier, la date variant en fonction des départements, et sont valables jusqu'au 31 mars 2021.

A noter que les autorités ne précisent pas s'il est possible d'utiliser en même temps les chèques 2019 et 2020. Rien ne dit donc qu'il est interdit de les cumuler. Le plus simple est encore de se rapprocher de son fournisseur d'énergie directement pour s'en assurer.