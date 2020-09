Il envoyait du cannabis aux détenus par la poste

Un homme de 25 ans a été arrêté ce jeudi 10 septembre au matin, suspecté d'avoir fait parvenir de la drogue à des prisonniers et d'avoir fabriqué de faux papiers en quantité.

Il émanait du courrier une odeur caractéristique, et pour le moins étonnante pour un colis posté par un cabinet d'avocat. Quand les surveillants de la prison de Bourg-en-Bresse ont ouvert le pli, ils ont découvert de la résine de cannabis, destinée à un détenu. Une petite entreprise de livraison de drogue dont bénéficiaient des prisonniers dans différents centres pénitentiaires du pays. L'avocate du cabinet en question n'en savait rien, victime d'usurpation d'identité. En revanche, la piste du courrier s'est révélée plus que fructueuse pour les enquêteurs de la sûreté départementale de l'Ain.

Après avoir identifié l'expéditeur réel des courriers, domicilié à Vénissieux, ils ont bien trouvé des stupéfiants en perquisition (plus de 5 kg de résine et d'herbe de cannabis), mais pas seulement. Chez le suspect de 25 ans, connu pour de petits faits de droit commun, sans emploi, c'est un véritable laboratoire de fabrication de faux papiers que les policiers découvrent : une imprimante 3D, une plastifieuse, des tampons encreurs, plusieurs fausses cartes d'identité, des milliers d'attestations d'assurance voiture falsifiées, plusieurs dizaines de cartes bancaires vierges. Sans compter deux véhicules volés faussement immatriculés.

« Démanteler une telle fabrique de faux papiers, c'est rare en France, note le directeur de la sécurité publique de l'Ain, Yves Cellier. C'est typiquement le profil de délinquance décloisonnée, qui peut servir aux voyous de droit commun comme à ceux qui préparent une entreprise terroriste, qui ont besoin d'argent et de faux papiers par exemple pour des crédits à la consommation. » En perquisition, les enquêteurs ont également mis la main sur une arme de poing de 9 mm chargée, 200 cartouches du même calibre et une grenade à fragmentation. Le suspect a été déféré au parquet de Bourg-en-Bresse hier, en vue de l'ouverture d'une information judiciaire pour faux, usage de faux et trafic de stupéfiants.