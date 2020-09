Île de Ré : une jeune femme de 25 ans meurt après une chute de 11 mètres

Une jeune femme de 25 ans, en vacances sur l'île de Ré (Charente-Maritime), est morte ce dimanche 13 septembre après avoir chuté des remparts de Saint-Martin-de-Ré.

Le drame a eu lieu aux alentours 1h30 du matin. Originaire de Bretagne et mère d'un enfant de quatre mois, la vacancière passait la soirée en famille au restaurant Le Bastion, situé sur les remparts, rapporte France Bleu.

Malgré les soins prodigués par les pompiers et le SMUR, la victime, qui a fait une chute de 11 mètres de haut, n'a pas pu être réanimée.

Pour l’heure, on ignore pour quelle raison elle est sortie de l’établissement, a indiqué le maire de la commune, Patrice Déchelette, qui s’est dit désarmé face à ces accidents dramatiques récurrents.

une enquête ouverte

«On ne sait plus trop quoi faire, malgré les panneaux.... On travaille la dessus, il y a un endroit qu'on va fermer, où on va mettre systématiquement des obstacles», a-t-elle déclaré.

Une enquête confiée à la gendarmerie a été ouverte et une autopsie doit être réalisée prochainement.