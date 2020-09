Comment éviter les boutons liés au port du masque ?

Il fait partie de notre quotidien depuis plusieurs mois. Alors que le masque s’est généralisé, aussi bien dans l’espace public que dans les entreprises, son port tout au long de la journée peut provoquer des irritations, rougeurs, sécheresses, ou des boutons sur le visage.

Qu’il s’agisse de modèles en tissu ou de chirurgicaux, les masques créent une atmosphère chaude et humide autour du visage et notamment de la bouche ou du nez. Ce qui est responsable de l’apparition de petits boutons.

Le premier bon geste à adopter quand on utilise des masques réutilisables, c’est de les laver correctement. Un masque sale est couvert de petites bactéries qui peuvent se déposer sur la peau et créer des imperfections. Il faut donc faire attention à toujours avoir un masque propre, et à ne pas dépasser la durée maximale de quatre heures, valable également pour les masques chirurgicaux, et à changer de masque si l’on éternue ou tousse à l’intérieur.

Sous le masque, la peau est elle aussi confinée, et a du mal à respirer. Les pores peuvent donc se boucher, et donc ainsi provoquer l’apparition de petits boutons et autres imperfections. Pour contrer ces effets négatifs du masque, «on peut pulvériser de l’eau thermale sur le visage, et mettre une crème hydratante légère», conseille le Dr Oliveres Ghouti, membre du Syndicat national des Dermatologues. «Il faut éviter les crèmes trop grasses, et le maquillage, notamment le fond de teint, qui bouchent les pores», ajoute-t-elle. Lorsque l'on se trouve seul dans une pièce, on peut enlever son masque pour laisser sa peau respirer.

Dans certains cas, mais plutôt rare, des boutons peuvent apparaître à cause d’une intolérance ou d’une allergie au masque. Il faut donc privilégier les masques en coton, et les couleurs claires, pour éviter de mettre la peau en contact avec des teintures, parfois irritantes.