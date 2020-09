Mort du cousin d’Adama Traoré en tentant d’échapper à la police : ce que l'on sait

Mahamadou Traoré, cousin d'Adama Traoré décédé en 2016 après une interpellation par les gendarmes, serait mort noyé dans la Seine à Bougival (Yvelines) dans la nuit de dimanche à lundi alors qu'il était poursuivi par des policiers suite à un vol présumé de motos. Une thèse que réfute la famille de la victime.

«Mon cousin s'est fait tuer par la police» a déclaré Assa Traoré lundi après-midi dans une vidéo Facebook. La soeur de Mahamadou Traoré ne croit pas non plus en la version communiquée par la police. «C'était quelqu'un de responsable, je n'y crois pas du tout», a-t-elle dit. Le scénario du drame reste encore imprécis et l'enquête ouverte par l'IGPN sera chargée d'en établir les circonstances exactes.

Les premiers témoignages font apparaître que la police aurait été prévenue par un riverain dans la soirée de dimanche du vol d'une moto à Marly-le-Roi, chargée dans un fourgon par les malfrats. Un équipage de la BAC aurait retrouvé la trace des voleurs à Port-Marly. Pris en chasse par la patrouille, le conducteur de la camionnette - à l'intérieur de laquelle deux motos seront finalement retrouvées - aurait stoppé le véhicule et tenté de s'enfuir à pied en direction de l'île de la Loge, longue de 2,5 km, et sans issue.

Les policiers auraient retrouvé sa trace : Mahamadou Traoré se serait caché à proximité de locaux appartenant à Emmaüs. Pour échapper à son interpellation, l'homme de 35 ans, père de deux enfants, se serait jetté à l'eau mais aurait été épuisé. Il aurait alors entrepris de faire demi-tour mais aurait coulé. Un policier se serait alors précipité vers lui afin de lui venir en aide. Avec l'aide d'un collègue, il serait parvenu à remonter Mahamdaou Traoré sur la berge. Les gestes de premiers secours lui auraient alors été prodigués, en vain. L'autopsie de la dépouille doit être pratiquée à Garches.