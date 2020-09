Royal baby : la princesse Eugénie annonce sa grossesse sur Instagram

Bonne nouvelle à Buckingham Palace. La petite-fille de la reine Elizabeth II, et fille du prince Andrew, la princesse Eugénie, a annoncé sur Instagram qu’elle était enceinte de son premier enfant.

La petite-fille d’Elizabeth II et son mari, Jack Brooksbank, ont annoncé la bonne nouvelle sur Instagram en postant une photo d’une paire de chaussons pour bébé sur Instagram.

Il s’agit de leur premier enfant. Âgée de 30 ans, la princesse Eugénie avait épousé Jack Brooksbank en octobre 2018. D'après la BBC, la princesse a déclaré que le couple était «tellement excité ».

Sur Twitter, la famille royale a déclaré que le couple était «très heureux» d’annoncer la nouvelle sur Twitter. Il a ajouté : «Le duc d’York et Sarah, la duchesse d’York, M. et Mme George Brooksbank, la reine et le duc d’Édimbourg sont ravis de la nouvelle.»

Her Royal Highness Princess Eugenie and Mr Jack Brooksbank are very pleased to announce that they are expecting a baby in early 2021.



.



The Duke of York and Sarah, Duchess of York, Mr and Mrs George Brooksbank, The Queen and The Duke of Edinburgh are delighted with the news. pic.twitter.com/nLrzkwHMGC

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 25, 2020