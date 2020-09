Le téléphone portable à table, source de conflit pour 68% des Français

Un convive de trop. Le téléphone portable est devenu un compagnon omniprésent dans notre vie quotidienne. A tel point qu’il s’invite également à table, ce qui n’est pas sans conséquences dans nos rapports. Pour plus des deux tiers des Français, sa présence au moment des repas est un sujet de discorde.

Plus précisément, l’utilisation du smartphone dans ces conditions est source de conflit familial pour 68% des sondés, selon un sondage Opinion Way pour Lactalis. Dans le détail, 73% des 18-24 ans l’admettent, 61% des 35-49 ans, et 70% des 70 ans et plus. Et pour cause. Il limite la conversation en provoquant des interruptions intempestives. C’est en tout cas ce que pensent 84% des sondés.

Mais ce n’est pas le seul impact négatif. D’après les résultats de cette enquête, réalisée du 2 au 3 septembre 2020 auprès d’un échantillon de 1.006 personnes, il nuit à la convivialité (62%) et empêche d’apprécier pleinement son repas (44%). Pour 10% des sondés, il raccourcit même la durée du repas et peut couper l’appétit. Alors, pourquoi utilise-t-on notre smartphone à table ?

Plus d'un Français sur deux (55%) répondent au téléphone et envoient des textos au moment des repas, et ce, pour plusieurs raisons. Par ennui et manque de sujets de conversation intéressants à table (17%), pour le besoin de réactivité des réseaux sociaux (24%), mais aussi, dans le cas des enfants, parce que les adultes ont donné un mauvais exemple en utilisant eux même leur smartphone à table (33%).