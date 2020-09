Les produits végétariens épinglés par une association de consommateurs

Les alternatives végétariennes aux steaks, nuggets, et autres produits d’origine animale fleurissent dans les supermarchés. S'ils ont une image de produits naturels et bons pour la santé, ils n'en restent pas moins des produits transformés. L’association de consommateurs Consommation Logement Cadre de Vie (CLCV) pointe du doigt les faiblesses de ces produits.

Dans son enquête publiée ce lundi, la CLCV a étudié 95 produits végétariens, notamment des produits panés, des imitations de viande et des galettes végétales. Le premier point négatif que soulève l’association, c’est la grande quantité d’eau que contiennent ces produits : la moitié de ceux étudiés contenaient de l’eau comme principal ingrédient. «Les ingrédients d’origine végétale ne représentent en moyenne que 39% de la recette. (...) Quid de la suite de la recette ? Elle est composée de matières grasses, de sel, d’épices et d’additifs», détaille l’enquête.

Selon le groupe d’étude et de promotion des protéines végétales (GEPV) interrogé par l’AFP, la présence d’eau dans ces produits est totalement normale, dans la mesure où les protéines végétales sont des farines «qui doivent nécessairement être réhydratées pour former des produits alimentaires.»

L’association explique également que malgré l’image positive que renvoient ces produits, ils contiennent eux aussi des additifs, comme la plupart des produits transformés. 80% des steaks, galettes et autres substituts de viande étudiés contiennent des additifs. Ils sont utilisés pour donner une bonne consistance aux produits, et pour tenter de se rapprocher le plus possible de la texture de la viande. L’association remarque tout de même que les produits bio sont bien meilleurs sur ce terrain que les non-bio : ils comportent en moyenne moins d’additifs, et aucun arôme ni colorant.

De bons résultats au nutri-score

Malgré ces quelques points négatifs, la CLCV met tout de même en avant les bons résultats de ces produits au Nutri-Score, un système de notation de la valeur nutritionnelle d’un produit. La grande majorité (60%) des produits végétariens étudiés ont un score de A, la meilleure note possible, et aucun d’entre eux n’a écopé d’un E, le score le plus bas. L’association demande tout de même plus de transparence de la part des industriels, car cet étiquetage est encore très peu présent sur les produits végétariens, et l’association a dû elle-même calculer le Nutri-score pour la majorité des produits.

Consommer ces produits végétariens a cependant un coût non négligeable : la CLCV rappelle que le prix au kilo du steak végétal est de l’ordre de 13€/kg, conre 10,5€/kg pour la viande animale.