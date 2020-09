Mulhouse lance une campagne contre le harcèlement de rue

Après l’agression il y a une semaine de deux jeunes filles au motif que l’une d’elles «portait une jupe trop courte», la ville de Mulhouse a décidé de lutter contre le harcèlement de rue.

La municipalité a ainsi lancé une campagne d’affichage contre ces violences sexistes. «Stop au harcèlement de rue. Ma jupe n’est pas une invitation», rappelle l’affiche, montrant une femme en jupe dans la rue.

Cette campagne est portée par la mairie, en partenariat avec l’antenne locale du collectif NousToutes qui lutte contre les violences sexistes et sexuelles, recensant notamment tout au long de l’année les féminicides.

Agression de deux jeunes filles

Cet affichage fait suite à l’agression mercredi 23 septembre de deux jeunes filles de 18 ans. Les deux amies attendaient leur tramway dans le centre de Mulhouse lorsqu’un jeune homme a invectivé celle vêtue d’une jupe, lui lançant : «tu veux pas t’habiller plus ?». Alors que le ton montait, il a alors giflé et poussé la jeune femme avant de s’en prendre à son amie qui cherchait à s’interposer, la prenant à la gorge. Un témoin de la scène avait alerté les forces de l’ordre, qui ont pu intervenir à temps et interpeller l’agresseur.

Ce dernier, également âgé de 18 ans, avait été condamné dès le lendemain à deux mois de prison avec sursis, 75 heures de travaux d’intérêt général et l’obligation de suivre un stage de citoyenneté, rapportait France Bleu.

Samedi dernier, en réaction à cette affaire, une action «Mulhouse en jupe !», soutenue par la mairie, avait été organisée dans le centre-ville.