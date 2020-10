Octobre rose : le cancer du sein en 5 chiffres-clés

Le coup d'envoi de la 27ème édition d'«Octobre rose», campagne de lutte contre les cancers du sein, sera donné le 1er octobre prochain. L'occasion de revenir sur les chiffres-clés de cette maladie.

Organisée par l’association Ruban Rose, cette opération a pour objectif d’intensifier l’information, de prévenir, de réunir encore plus de fonds pour aider les chercheurs, et surtout de sensibiliser les femmes au dépistage.

environ 58.000 nouveaux cas chaque année

En France, près de 50% des cancers du sein sont diagnostiqués entre 50 et 69 ans et environ 28% sont diagnostiqués après 69 ans. Un programme de dépistage organisé par mammographie tous les deux ans est proposé à toutes les femmes âgées de 50 à 74 ans.

près de 12.000 décès par an

Les cancers du sein sont le premier cancer chez la femme et ceux qui entraînent la plus grande mortalité. Les cancers du sein les plus fréquents (95 %) sont des adénocarcinomes, une tumeur qui se développe à partir de cellules glandulaires. Seulement 5 à 10% des cancers sont d’origine génétique.

1 femme sur 8 risque de développer un cancer du sein

Le cancer du sein touche 1 femme sur 8 en France, en sachant qu'une femme qui a eu un cancer du sein a un risque 3 à 4 fois plus élevé de développer un nouveau cancer du sein qu'une femme du même âge.

Le cancer du sein peut être guéri dans 9 cas sur 10

Le cancer du sein découvert à un stade précoce, c’est-à-dire à un stade peu avancé de la maladie, peut être guéri dans 9 cas sur 10. C'est pourquoi il est essentiel de faire des mammographies de dépistage et d'être attentif au moindre signe inhabituel.

moins de 1% des cancers affectent les hommes

Un peu moins d'1% des cas de cancer du sein touchent des hommes. Chaque année, environ 500 cas de cancer du sein masculin sont diagnostiqués. Le signe le plus fréquent du cancer du sein chez l’homme est une masse indolore, habituellement située près du mamelon.