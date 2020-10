La construction du plus grand data center de France commence à La Courneuve

Le plus grand centre français de stockage de données se trouvera bientôt à La Courneuve, en Seine-Saint-Denis. La première pierre symoblique de ce chantier titanesque a été posée ce mardi 13 octobre.

Baptisée «Paris Digital Park», la structure est située sur une emprise de 7 hectares à La Courneuve, en place de l'ancienne usine Airbus Hélicopters. Cet immense data center – conçu par la société Interxion, spécialiste européen en la matière –prendra la forme d'un bâtiment circulaire de vingt mètres de haut, pour une surface totale de 40.000 mètres carrés.

Les clients pourront louer un espace de cet «exosquelette» intégralement pensé pour héberger leurs plate-formes de cloud, de digital media et autres systèmes informatiques en tout genre. Parmi eux, figurent des grosses entreprises françaises mais également des succursales hexagonales de GAFA américains.

Et si les occupants apporteront leurs propres machines, ils pourront bénéficier d'une infrastructure ultra-moderne, vertueuse («100 % de la consommation électrique proviendra de l'énergie renouvelable», asssure le constructeur), située non loin de Paris et parfaitement relié au réseau télécom, notamment en vue du déploiement de la 5G.

Les premiers occupants attendus en juillet 2021

A terme, le «Paris Digital Park» sera alors «le plus grand campus de data center en France» se réjouit auprès de Cnews Fabrice Coquio, le président d'Interxion France. Celui-ci se félicite – après près de deux ans de travaux préparatoires – que la pose de la première pierre ait lieu et marque ainsi le début du chantier d'édification du premier des quatre bâtiments qui formeront le campus in fine.

Surnommé «PAR8», (car c'est le 8e data center parisien d'Interxion), ce premier bâtiment sera construit en trois phases dont la première – d'environ 3.200 mètres carrés d'espace équipé – devra être achevée en juillet 2021. Le reste de l'édifice suivra. La construction du deuxième bâtiment «PAR9» est même déjà en discussion.

Une fois achevé, l'«Interxion Paris Digital Park» génèrera jusqu'à 130 mégawatts (MW) – soit l'équivalent de la ferme solaire d'Amazon en Virginie –, dont une puissance disponible pour les clients allant jusqu'à 85 MW. Selon Fabrice Coquio, «c'est 4 fois plus grand que «PAR7», le dernier data center d'Interxion ouvert à La Courneuve, lui-même «un des plus grands de France».

Sur le plan financier, ce projet représente une enveloppe de plus d'un milliard d'euros, soit «le plus gros investissement en Europe en 20 ans» pour Interxion, indique Fabrice Coquio. Au total, 100 à 120 emplois et plus de 400 emplois indirects seront créés grâce à cette construction.

Les riverains circonspects

Et pour tenter de plaire aux riverains plutôt circonspects face à une telle construction [le chantier a en effet été retardé par plusieurs contentieux déposés contre en 2013 et 2015], un jardin de 8.000 mètres carrés sera ouvert à tous. Mieux, le data center pourrait bientôt alimenter l'équivalent de 54.000 logements en chauffage et eau chaude.

Une «Maison du Chantier» sera d'ailleurs ouverte à deux pas. Les habitants du quartier pourront venir se renseigner au 2, avenue Marcel-Cachin, à La Courneuve (93), et voir l'évolution du projet, lors de permanences tous les lundis et mercredis de 14h à 17h.