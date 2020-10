Paris : construite par l'architecte de la tour Eiffel, cette maison est à vendre 80 millions d'euros

C'est un diamant brut en plein Paris. Cet hôtel particulier, construit en 1885 par l'un des architectes de la Tour Eiffel, Stephen Sauvestre, dans un pur style Tudor, a été mis en vente par Sotheby's... à 80 millions d'euros.

Une «maison extraordinaire alliant confort et prestige» vante ainsi l'annonce, qui indique que cet hôtel particulier de 1.237 mètres carrés est situé dans une rue privée, calme et sécurisée, du 16e arrondissement de Paris. Occupée par le comte polonais Alfred Potocki, puis par l'ambassadeur de Singapour, elle cherche désormais un nouvel acquéreur.

Au total, ce bien exceptionnel dispose de 20 pièces réparties sur trois étages, desservies par un ascenseur, ainsi que d'un sous-sol aménagé. Si le rez-de-chaussée est dédié «aux salles de réception», le premier étage accueille quant à lui «un appartement de maître» ainsi qu'«une suite pour les invités avec dressing et salle de bains».

Une vaste family room de 147 mètres carrés dotée d'un coin télé, d'un billard et d'un espace bar se situe ensuite au deuxième étage de cette maison, où se trouve également deux autres chambres d'invités, détaille l'annonce.

trois étages dédiés aux loisirs

Et comble du luxe, «trois étages entiers» situés en sous-sol sont entièrement «dédiés aux activités et aux loisirs». Une piscine de 16 mètres de long, une salle de sport, un hammam ainsi qu'une salle de massage ont été installés en bas de magnifiques escaliers hélicoïdaux.

Au troisième sous-sol, on trouve même «un night-club privé sur deux niveaux, avec station DJ et balcons supérieurs» mais aussi une salle de cinéma de 12 places équipée de la toute dernière technologie. Sans oublier la cave à vin et son espace dégustation.

S'il est vendu au prix, cet hôtel particulier – qualifié «d'hors normes» – serait le deuxième bien de ce type à trouver preneur cette année, après la récente vente d'un immense hôtel particulier situé dans le 7e arrondissement de Paris au roi du Maroc, Mohammed VI.