Journée nationale de lutte contre le gaspillage alimentaire : 5 chiffres qui montrent l’ampleur du phénomène

Des chiffres qui donnent le tournis. Ce vendredi 16 octobre se tient la journée nationale de lutte contre le gaspillage alimentaire, qui vise à sensibiliser le plus grand nombre à l’importance d’une consommation responsable. L’occasion de rappeler ce que représente ce phénomène dans l’Hexagone.

10 millions de tonnes de denrées gaspillées

Près de 10 millions de tonnes de nourriture consommable sont gaspillées chaque année, d’après les derniers chiffres publiés par l’Ademe (Agence de la transition écologique).

7 kg de produits encore emballés à la poubelle

Chaque Français jette à la poubelle environ 20 kg de denrées par an, dont 7 kg de produits alimentaires encore emballés.

un coût estimé entre 12 et 20 milliards d'euros

Le gaspillage alimentaire a également un coût : entre 100 et 160 euros par an et par personne, soit l'équivalent de 12 à 20 milliards d'euros en France.

15 millions de tonnes de CO2

L’impact carbone des pertes et gaspillages est évalué à plus de 15 millions de tonnes de CO2, soit 3% de l’ensemble des émissions françaises.

1/5 de la production alimentaire perdue

Près de 20% de la production alimentaire totale est perdue au cours des différentes étapes de la chaîne alimentaire, allant de la production à la consommation.