Paris : près de la moitié des places de stationnement vont disparaître

C'est une promesse de campagne qui sera tenue. Près de la moitié des places de stationnement de la capitale vont être transformées, dédiées à de nouveaux usages que la voiture, a annoncé la municipalité parisienne ce mardi 20 octobre.

«On ne peut plus utiliser 50 % de la capitale pour l'automobile alors qu'elle ne représente que 13 % des déplacements», explique David Belliard, l'adjoint à la mairie en charge de la transformation de l'espace public, des transports et de la mobilité, au Parisien.

Pour lui, il faut donc «libérer» cet espace public pour qu'il soit disponible à «de nouvelles affectations», et ce, alors que la capitale connaît de plus en plus d'épisodes caniculaires et souffre de la pollution et des nuisances sonores causées par les voitures.

Pour ce faire, 140 000 places de stationnement seront donc "réquisitionnées" d'ici à la fin de la mandature. Soit environ 65 hectares qui seront transformés en espaces verts mais pas que... puisque David Belliard envisage également d'y aménager «de nouvelles infrastructures vélo, des jardins, du mobilier urbain, des toilettes publiques, des fontaines, des terrasses de café» ou encore «de quoi faire du sport».

une consultation lancée

Et pour que les Parisiens soient pleinement intégrés au projet, la municipalité vient de lancer une consultation à ce sujet, sur le site Idée Paris. Là, tous ceux qui le souhaitent pourront répondre à la question suivante : «Que feriez-vous de 10 mètres carrés en bas de chez vous ?» L'objectif ? Dresser le "portrait-robot" de la rue que tous les Parisiens rêveraient d'avoir et de ce qu'ils aimeraient y trouver… ou pas.

Les éléments récoltés permettront ensuite, selon la municipalité, «d’établir un diagnostic des envies et attentes, pour réfléchir ensemble à la ville que nous voulons pour demain». En parallèle, une convention citoyenne sera créée courant novembre, composée de citoyens tirés au sort et représentatifs des Parisiens. Accompagnés d'experts du sujet, ces derniers seront chargés d'imaginer ce que pourraient devenir ces places de stationnement.

Nous allons récupérer la moitié des places de stationnement dédiées à la voiture. A vous de nous dire ce que vous voulez faire de ces 10m2 libérés en bas de chez vous





Pour participer à la concertation https://t.co/L8EjeNzzmq pic.twitter.com/b8Q9xU7JWr — David Belliard (@David_Belliard) October 20, 2020

Un accord avec les gestionnaires de parkings ?

Et quid des Parisiens qui possèdent une voiture et qui ne pourront bientôt plus se garer en bas de chez eux ? David Belliard répond que ces derniers – qui ne représentent que 3 Parisiens sur 10 selon lui – pourraient avoir accès à des parkings souterrains «à des tarifs convenables». Un accord en ce sens pourrait en effet être trouvé avec leurs gestionnaires.

En parallèle, l'adjoint souhaite également étudier la possibilité d'avoir accès aux places de parking disponibles au sein des immeubles de la ville, qui sont, selon lui, «en grande partie inutilisées». Un état des lieux devrait être réalisé très prochainement par les bailleurs sociaux eux-mêmes pour faire le point sur leur nombre.