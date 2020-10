Jean-Michel Blanquer s'en prend à «l'islamo-gauchisme» de La France insoumise et de l'Unef

Interrogé sur l'assassinat de Samuel Paty, Jean-Michel Blanquer a pointé du doigt ce jeudi «l'islamo-gauchisme», qui fait selon lui «des ravages à l'université». Le ministre de l'Education nationale a notamment pris pour cibles La France insoumise (LFI) et le syndicat étudiant Unef.

Selon Jean-Michel Blanquer, il y a aujourd'hui en France des «complicités intellectuelles du terrorisme», dénonçant leur rôle dans le meurtre sauvage de Samuel Paty, un professeur de Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines) décapité vendredi dernier pour avoir montré des caricatures de Mahomet à ses élèves. «Notre société a été beaucoup trop perméable à des courants de pensée», a déclaré le ministre sur Europe 1, «Ce qu'on appelle communément l'islamo-gauchisme fait des ravages», a-t-il affirmé.

«Il fait des ravages à l'université, il fait des ravages quand l'Unef cède à ce type de choses, il fait des ravages quand dans les rangs de La France insoumise, vous avez des gens qui sont de ce courant-là et s'affichent comme tels. Ces gens-là favorisent une idéologie qui ensuite, de loin en loin, mène au pire», a déclaré Jean-Michel Blanquer.

Ce n'est pas la première fois qu'un membre du gouvernement fait un procès en islamo-gauchisme à La France insoumise, terme utilisé pour disqualifier le parti de Jean-Luc Mélenchon et l'accuser de complaisance envers l'islamisme. Le 6 octobre dernier, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avait accusé LFI d'être liée à un «islamo-gauchisme qui détruit la République», lors de la séance des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale. Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, qui dénonce régulièrement «l'islamo-gauchisme», a estimé mercredi dans une interview au Parisien que la formation de gauche était «le parti de la complaisance, de la laïcité honteuse et des valeurs républicaines à géométrie variable».

L'ancien Premier ministre socialiste Manuel Valls s'en est lui pris nommément à Jean-Luc Mélenchon lors du rassemblement en hommage à Samuel Paty à Paris dimanche, l'accusant d'avoir «une très grande complicité, une très grande responsabilité dans le rapport de la gauche avec la lutte contre l'islamisme, (...) dans cette lâcheté qu'il y a eu de la part de la gauche».

Visés par ces déclarations successives, plusieurs élus Insoumis ont tenu à réagir et à dénoncer ces attaques. «Répartition des rôles : à Macron les discours républicains et unitaires, à ses ministres la diffamation envers La France insoumise», a déclaré sur Twitter le député LFI Eric Coquerel. «La violence des attaques contre La France insoumise de la part de ministres en responsabilité, ou d'ex-ministres de l'Intérieur, est inouïe, infâme, irresponsable», a de son côté fustigé Alexis Corbière, qui siège lui aussi à l'Assemblée nationale.

Répartition des rôles: à Macron les discours républicains et unitaires, à ses ministres la diffamation envers @FranceInsoumise. Au fait si on parle complicité avec le terrorisme et l’islamisme politique quel gouvernement expulse des militants kurdes en Turquie, et qui les défend? https://t.co/8n5Z2WWS12

