Samuel Paty : à quoi ressemblera l’hommage de l’Education nationale le 2 novembre ?

A l'occasion de la rentrée scolaire, le 2 novembre prochain, le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer prépare un hommage à l'enseignant Samuel Paty, décapité le 16 octobre dernier par un assaillant terroriste.

Interrogé dans le Journal du Dimanche de ce 25 octobre, le ministre a promis un «cadrage clair et précis pour ne laisser aucun enseignant dans le flou».

UNE MINUTE DE SILENCE

Le dispositif pédagogique est prévu en «trois temps» dans les établissements du secondaire (collèges et lycées). Un premier temps permettra aux enseignants d'échanger et se préparer, ce «qui décalera un peu l'horaire de rentrée des élèves». Un deuxième temps sera dédié à la mise en place d'un échange pédagogique, en classe, durant lequel seront réaffirmés «les principes de l'école et la République». Un troisième moment, enfin, sera consacré à la tenue d'un rassemblement collectif, dans la cour de récréation, durant lequel «les élèves, les professeurs et les partenaires de l'école» respecteront une minute de silence et assisteront à la lecture de la «lettre aux instituteurs et aux institutrices de Jean Jaurès».

Le ministre précise qu'au sein des écoles primaires sera également mis en place un «temps pédagogique» dont les contours doivent être dessinés en cohésion avec les associations représentatives. L'organisation d'une «minute du silence» a déjà été actée.

Face aux enfants de maternelle, le ministre de l'Education nationale recommande aux enseignants de répondre aux questions en faisant «preuve de beaucoup de tact». Il précise qu'il n'y aura pas «de minute de silence mais un temps calme».