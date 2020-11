Confinés avec une araignée géante, ils lancent un appel à l’aide

Un grand frisson. Aussi grand que l’araignée que des trentenaires de Grillon, dans le Vaucluse, ont aperçu chez eux, dans le couloir menant à leur buanderie.

Le couple a tenté de tuer l'arachnide, qui mesure pas loin de 10 cm, mais n'est parvenu qu'à l’assommer. Ils ont alors tenté de trouver de l'aide auprès de la mairie, des pompiers, de la police municipale, mais aussi de la SPA et de la Ferme aux crocodiles à Pierrelatte.

Malheureusement pour eux, aucun ne s'est dit assez compétent pour s'en occuper, a rapporté France Bleu.

Deux habitants de Grillon confinés avec une araignée géante lancent un SOS https://t.co/lcu1R7Udms pic.twitter.com/zvNi4VlP4g — France Bleu Vaucluse (@bleuvaucluse) November 5, 2020

Michèle et Pierre ont alors envoyé la photo à un vétérinaire, qui a confirmé qu'il s'agit d'une araignée étrangère, mais n'a pu leur dire si elle était véritablement dangereuse ou non. Reste que son apparence a de quoi faire sursauter. «J'en ai encore les cheveux dressés sur la tête», a confié Michèle à nos confrères.

Une entreprise privée leur a proposé d'intervenir, pour la modique somme de... 1.000 euros. Le couple ne sait plus à qui faire appel pour les débarrasser de cette mauvaise surprise. Michèle et Pierre ont réussi à capturer l'araignée dans une boîte hermétique, mais ils redoutent qu'elle n'ait pondu des œufs.

L'une des plus grandes mygales d'Europe

En voyant la photo, des spécialistes ont contacté France Bleu Vaucluse pour leur indiquer que cette araignée est une mygale répondant au nom de Macrothele calpeiana. De la famille des Macrothelidae, c'est l'une des plus grandes mygales d'Europe. On la reconnaît notamment à sa taille imposante, ses filières excessivement longues et sa couleur, d'un noir brillant. Bien qu'impressionnante, elle est inoffensive pour l'Homme.

En France, on tombe parfois sur elle dans le Sud, mais on retrouve principalement cette espèce dans le sud de l'Espagne. Cela fait plusieurs années qu'elle circule à à travers l’Europe, notamment via l’importation/exportation d'oliviers, dont les cultures empiètent souvent sur le biotope naturel de cette espèce.

Considérée malgré tout comme rare, cette espèce est protégée au niveau européen et il est strictement interdit de la tuer ou de détruire un cocon.