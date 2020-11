Confinement : Nice réactive ses mesures pour les femmes et les enfants victimes de violences domestiques

La ville de Nice réactive ses mesures pour les femmes et les enfants victimes de violences domestiques pendant le confinement.

C’est un numéro de téléphone unique accessible tous les jours et ce 24h/44.

Le 04.97.13.49.00 s’adresse aussi bien aux victimes qu’aux témoins de violence au sein de la cellule familiale. Au bout du fil, des spécialistes écoutent, guident et orientent les appelants en fonction de l’urgence. Une adresse email ([email protected]) permet également de recueillir les signalements. Les femmes qui ont besoin de quitter rapidement le domicile conjugal doivent composer le 115. Si la situation l’exige, elles seront directement hébergées en hôtel ou en appartement. Une prise en charge est aussi possible de jour comme de nuit au sein des postes de police et commissariats de la ville.

Des bornes d’appel d’urgence

Pendant le confinement, le centre de jour l’Abri Côtier continue d’accueillir les victimes. Sur place, elles trouveront le soutien et les conseils des assistantes sociales, des éducatrices spécialisées ou encore de psychologues. Il est également possible d’effectuer un signalement par le biais des bornes d’appel d’urgence installées sur la voie publique. Il en existe seize, réparties sur l’ensemble de la ville. Des bornes d’appel d’urgence directement reliées au centre de supervision urbain, situé au nord de Nice. Derrière leurs écrans, les opérateurs peuvent voir en direct la personne qui donne l’alerte et envoyer les patrouilles au plus vite.