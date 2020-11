Le confinement appauvrit les étudiants

Les étudiants sont frappés de plein fouet par la crise sanitaire. Un phénomène alarmant pour la Fédération Étudiantes des Alpes-Maritimes.

À Nice, la Face 06 (Fédération des Associations et Corporations Étudiantes) renforce ses actions pour aider les plus fragiles. Au printemps dernier, l’épicerie solidaire qui dépend de cette fédération a distribué quelques 600 paniers repas aux étudiants précaires. Lors de ce second confinement, elle prévoit d’en offrir jusqu’à 2.000, soit trois fois plus, grâce aux dons de ses partenaires, notamment la ville, le Département et l’Université Nice Côte d’Azur.

Ouverture d’un premier restaurant solidaire en janvier prochain à Nice

«Depuis plusieurs mois, les étudiants trouvent difficilement du travail pour joindre les deux bouts et ne s’en sortent plus, souligne Amaury Baudoux, le président de la Face 06. Les parents n’ont pas toujours les moyens de leur donner de l’argent poche en raison de la baisse de leur pouvoir d’achat. Depuis six mois, nous assistons à une hausse constante de la précarité».

C’est au sein de l’épicerie sociale et solidaire située 9 rue Alsace Lorraine, à Nice, que les plus fragiles trouvent des produits alimentaires et d'hygiène variés et de qualité à 15% du prix du marché. Pour proposer ces tarifs, Agoraé se fournit auprès des associations caritatives et reçoit des subventions des collectivités.

Depuis sa création, il y a dix ans, elle a déjà vendu presque 9 tonnes de denrées alimentaires.

Pour bénéficier de cette épicerie solidaire, les étudiants doivent préalablement remplir un dossier afin de faire connaître leur situation financière.

En janvier prochain, la Face 06 prévoit d’ouvrir à la même adresse son premier restaurant solidaire, avec le soutien de la municipalité Niçoise et du Crous. Les travaux ont déjà commencé. «Nous espérons servir entre 40 et 50 repas deux soirs par semaine dans un premier temps entre janvier et juin, les plats seront préparés et acheminés depuis la cuisine centrale de la ville de Nice» précise Amaury Baudoux.

Une cellule d’écoute contre l’isolement

En outre, la Face 06 a également décidé de réactiver sa cellule d’écoute pour éviter à certains de rester isolé lors de ce second confinement. «Tout étudiant qui souhaiterait échanger, partager ou poser des questions peut nous envoyer un mail à [email protected] avec son prénom et son numéro de téléphone, explique Amaury Baudoux. Un membre de notre association se rendra disponible pour le rappeler dans l’heure, tous les jours, de 10h à 20h.»