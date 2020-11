«Sécurité globale» : la droite et l'extrême droite dénoncent les violences contre les forces de l'ordre

Plusieurs responsables de droite et d'extrême droite ont dénoncé les incidents et notamment les violences qui ont éclaté contre des forces de l'ordre en marge des manifestations contre l'article 24 de la loi «Sécurité globale».

«Comme je l’avais prévu, le jour de réouverture pour nos petits commerçants est gâché, à Paris, par les milices d’extrême gauche. Les Français en ont assez de ces images de saccage permanent», a tweeté la cheffe du Rassemblement national Marine Le Pen, estimant que «jamais il n’a été aussi impératif et urgent de remettre la France en ordre».

«Honte à ces racailles. Je n’accepte plus l’effondrement de notre État, si dur avec les citoyens honnêtes et si lâche avec les voyous. Je n’accepte plus ces bureaucrates qui nous conduisent à la tyrannique anarchie. 2022, vite ! 2022, la révolution de l’ordre juste et du bon sens», a tweeté le numéro 2 des Républicains Guillaume Peltier, en relayant une vidéo de policiers frappés à Paris par des manifestants.

«Et là on ne s'émeut pas ?», s'est interrogé le patron du groupe LR de l'Assemblée nationale Damien Abad, relayant également la vidéo, en estimant que «la violence d'où qu'elle vienne doit être condamnée et sanctionnée».

«Ne nous y trompons pas», a écrit sur Twitter le député Eric Ciotti. Selon lui, «la police est le dernier rempart contre leur tyrannie» car «ceux qui brûlent et cassent ne défendent pas la liberté mais veulent le chaos pour installer leur dictature».

Même indignation du maire de Nice, Christian Estrosi, qui a dénoncé des «images de policiers lynchés inacceptables», estimant que «ces voyous ne marchent pas pour la liberté mais pour l’anarchie et la haine». Selon lui, «la manifestation à #Paris devient un prétexte pour casser du flic en détruisant au passage des commerces qui auraient pu ouvrir».

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a condamné, samedi, «une nouvelle fois les violences inacceptables contre les forces de l'ordre». Dans un tweet, il a fait état de «37 policiers et gendarmes blessés»au cours de ces manifestations.

A Paris, où son ministère a évoqué 23 policiers blessés, la marche des libertés a donné lieu à des heurts entre manifestants et forces de l'ordre. Plusieurs vidéos ont circulé sur les réseaux sociaux montrant des policiers violemment frappés.