Coronavirus : la Reine d'Angleterre sera bientôt vaccinée

La reine d'Angleterre Elizabeth II recevra dans les prochaines semaines le vaccin Pfizer-BioNTech, a indiqué la presse britannique ce samedi soir.

La souveraine, âgée de 94 ans, et son mari le prince Philip, 99 ans, seront tous les deux vaccinés en priorité en raison de leur âge et non en vertu d'un traitement préférentiel, a indiqué le journal Mail on Sunday.

Elizabeth II et le Prince Philipp pourront accéder au vaccin au moment où la campagne démarrera pour les personnes âgées de plus de 80 ans et les résidents des Ehpads, précise le Daily Mirror.

UNE VACCINATION PUBLIQUE

Le couple royal rendra publique sa vaccination pour «encourager le plus grand nombre à se faire vacciner» alors que les autorités redoutent que les militants anti-vaccin ne sèment le doute dans la population. Le Prince Charles et le Prince William devraient aussi jouer un rôle dans la promotion du vaccin.

Le 2 décembre dernier, le Royaume-Uni est devenu le premier pays dans le monde à autoriser le vaccin mis au point par les laboratoires Pfizer et BioNTech.

La campagne vaccinale devrait démarrer dans les prochains jours et bénéficier en priorité aux personnes âgées et aux personnes vulnérables.