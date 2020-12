Précarité : immersion dans une maraude de l’association Solidarité 06, à Nice

Alors que les températures commencent à chuter, les bénévoles de l’association Solidarité 06 offrent, deux fois par semaine, plats chauds et réconfort aux démunis et sans-abris frappés de plein fouet par la crise économique et sanitaire du Covid.

17h30, dans la cuisine exigüe d’un restaurant indien du Vieux Nice. Des petites mains s’affairent à mijoter et emballer des portions de pâtes au thon à la sauce tomate et aux légumes, dans la bonne humeur. Il s’agit des bénévoles de l’association Solidarité 06, pour lesquels Arpan, le restaurateur, met gracieusement sa cuisine à disposition chaque semaine.

Les mercredis et samedis, ces hommes et ses femmes apportent aide alimentaire et réconfort aux démunis et sans-abris.

«Cette année, nous avons aidé cinq d’entre eux à trouver un emploi»

«Depuis le premier confinement, de plus en plus de personnes se retrouvent à la rue et en situation de grande précarité, explique Cynthia, l’une des bénévoles de l’association qui compte plus d’une centaine de personnes. En temps normal, nous distribuons 150 repas par semaine, mais depuis le confinement nous en distribuons le double. Nous avons un lien de proximité très fort avec chacune de ces personnes car nous les connaissons depuis longtemps. Cette année, nous avons aidé cinq d’entre elles à trouver un emploi.»

L'un d'eux, prénommé Jojo, a récemment été embauché au sein du service propreté de la Mairie de Nice. Ce Roumain sans-domicile stable de 52 ans arrivé en France il y a quatre ans avait ému toute la ville en offrant ses maigres économies aux sinistrés de la tempête Alex.

Hier soir, Jojo effectuait comme d’habitude sa maraude avec les bénévoles de l’association. Une présence réconfortante pour les sans-abris qui apprécient ces échanges autour d’un café et d’un plat chaud. L’association Solidarité 06 essaie de leur apporter un espoir et de redonner un sens à leur vie par le biais de petites activités comme l’aide au secrétariat ou encore la distribution du magazine «Sans-abri 06». Tous ces jeunes volontaires seront aussi sur le pont, à Noël, pour apporter un peu de magie aux plus démunis.