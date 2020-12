Les 5 bienfaits de la soie pour la peau et les cheveux

On entend souvent l'expression «doux comme de la soie», tant sa texture est divine. Mais quels sont, concrètement, les bienfaits de la soie pour la peau et les cheveux ?

Il faut savoir que les taies d'oreiller en soie sont conçues grâce au fil produit par des vers à soie de mûrier d’élevage, et possèdent un «indice» en mommes, unité de mesure de densité et de qualité de cette matière. Ce chiffre varie d’environ 10 à 22. «Plus il est proche de la vingtaine, plus la soie est épaisse et résistante et donc, de qualité», indique la marque Venus&Gaia sur son site.

non-absorbante

Trois fois moins absorbante que le coton, la soie ne déshydrate pas la peau ni le cheveu, car elle ne boit pas les soins appliqués en surface. Riches en protéines et acides aminés, ses fibres permettent ainsi un excellent maintien de l’hydratation de la peau. Etant donné que la peau se régénère la nuit, la soie contribue efficacement à la maintenir en bonne santé.

Anti-rides

Les 18 acides aminés naturellement contenus dans la protéine de soie limitent l’apparition des rides et ridules, de l’acné, de l'eczéma ou d'imperfections en tous genres. Elle évite également les plis désagréables que l'on peut déplorer au réveil sur les taies en coton.

antibactérienne

Les peaux grasses, sensibles, acnéiques ou à imperfections adorent la soie, car elle prévient l'apparition d'inflammations et autres désagréments dont on se passerait bien. Pour bien faire, une taie d'oreiller en coton devrait être lavée tous les quatre jours pour ne pas agresser la peau, mais rares sont ceux qui le font. La soie, hypoallergénique et antibactérienne, est idéale pour les personnes asthmatiques et allergiques à la poussière ou aux acariens. On peut la laver une fois par mois (à l’envers, à 30°C maximum en machine ou à la main à l’eau tiède sans laisser tremper) sans aucun problème.

Anti-électricité statique

En glissant sur ce tissu d'exception, les cheveux et la peau sont préservés de l'électricité statique. «On estime le taux de friction à -45% comparé au coton. La soie laisse le cheveu souple, comme coiffé au réveil», précise encore Venus&Gaia sur son site. La marque propose la plus haute qualité pour une soie pure, dont le processus de fabrication est contrôlé de A à Z. Elle utilise le label OEKO Standard 100®, un standard européen certifiant l’absence de substances toxiques et participant à la réduction de l’empreinte environnementale des entreprises.

Anti-frottements

La taie d'oreiller en soie est un «must-have» pour tous ceux qui aiment prendre soin de leurs cheveux. Là encore, contrairement au coton qui a tendance à provoquer des frictions et casser le cheveu, la soie est d'une telle douceur que la fibre capillaire est préservée de cette agression. Adieu cheveux ébouriffés au réveil, place à la chevelure douce et brillante dont on rêve tous. Sachant que nous passons en moyenne 7h dans notre lit, éviter ce désagrément est crucial. La soie est notamment la meilleure alliée des cheveux crêpus et bouclés en empêchant l'aspect «mousseux» : grâce à cet effet de glisse et de douceur, les boucles sont plus définies, et leur hydratation préservée.

Ajoutons enfin qu'étant thermorégulatrice, la soie reste fraîche toute la nuit pour un plus grand confort de sommeil et un endormissement plus rapide.