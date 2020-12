Affaire Gregory : qu’est-ce que la stylométrie, qui a permis de relancer l’enquête ?

L’affaire est relancée, 36 ans après la mort du petit Grégory Villemin. Une expertise en stylométrie des lettres du corbeau, dont il est annoncé qu’elle va incriminer un suspect, doit être versée à la procédure dans les prochaines semaines. Mais quelle est cette technique ?

Si la graphologie se focalise sur la forme de l’écriture, des lettres, la stylographie analyse un texte de façon plus vaste. Comme son nom l’indique, c’est le style d’écriture qui est observé. La syntaxe (utilisation de la langue, de la grammaire) et la sémantique (sens que l’on donne à ce que l’on écrit) permettent d’identifier l’auteur : tournure des phrases, ponctuation utilisée, expressions employées, etc.

La stylographie peut notamment être utilisée dans le monde universitaire, afin de se rendre compte si une personne est bien l’auteur d’un texte et qu’il ne s’agit pas d’un plagiat. Le style d’un écrit peut aussi permettre d’identifier qui l’a réalisé, lorsqu’il n’est pas signé (lors de recherches historiques, par exemple).

Des algorithmes suisses

Cette méthode n’existant pas en France, elle a été confiée il y a trois ans à une entreprise Suisse, rapporte Le Parisien. Des algorithmes spécialement élaborés ont ainsi permis d’identifier un même auteur pour plusieurs courriers de menaces envoyés aux parents de Grégory et des lettres témoins. Le rapport, entre les mains de la justice, doit désormais être traduit en langage judiciaire, indiquent nos confrères.

Les avocats des époux Jacob, grand-oncle et grand-tante du petit Grégory, longtemps suspectés d’être les corbeaux mais qui ne sont plus mis en examen, ont dénoncé l’utilisation de la stylographie. Selon l’un d’eux, comparer l’écriture de gens d’un même âge, d’une même zone géographique, d’une même origine sociale et ayant fréquenté les mêmes établissements scolaires fait que l’«on va évidemment tomber sur des gens qui ont, peu ou prou, le même style et la même syntaxe que le corbeau».