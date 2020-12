Euromillions : le gagnant des 200 millions d’euros veut faire un don aux hôpitaux

Il a remporté le jackpot tant convoité et a décidé d’en faire profiter. Le grand gagnant des 200 millions d’euros de l’Euromillions, qui réside dans le Sud de la France, a comme ambition de créer sa propre fondation, pour aider les hôpitaux.

Il compte ainsi dépenser «plusieurs dizaines de millions» de sa nouvelle fortune pour venir en aide aux établissements mis à contribution par l’épidémie de coronavirus, rapporte Le Parisien. Ancien cadre désormais à la retraite, le gagnant est «particulièrement sensible à la santé», décrit ainsi la Française des jeux, dont certains dirigeants l’ont rencontré.

C’est d’ailleurs dans le but de ne pas prendre de risque avec le Covid-19 qu’il avait décidé de jouer pour une fois via Internet, afin de ne pas avoir à se déplacer dans un bureau de tabac. Il avait mélangé ses numéros fétiches et d’autres cochés au hasard.

Même pas de folies pour le réveillon de noël

Le chanceux, qui a indiqué être resté «hyper-zen» lorsqu’il a pris conscience qu’il allait devenir riche, a d’autres idées, en plus de sa fondation, pour profiter de sa fortune. Dans un premier temps, il compte ainsi rénover sa maison, qu’il ne veut pas quitter, et offrir une voiture à sa fille. Ensuite, il prendra le temps de voyager, et souhaite aider ses proches (dont peu d’entre eux, un cercle restreint, connaissent son fabuleux destin).

L'homme n’a pas prévu de de faire des folies pour Noël, expliquant même ne pas avoir changé le menu de son réveillon...