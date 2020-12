Archéologie : un «fast-food» découvert dans les ruines de la Pompei antique

Un vestige âgé de près de 2.000 ans vient d'être mis au jour en Italie et son état de conservation est considéré comme exceptionnel par les archéologues. Dans les ruines de Pompei, ces derniers ont découvert ce qui était l'ancêtre de nos «fast-food».

La cendre volcanique, déposée après la terrible éruption du Vésuve survenue en l'an 79 de notre ère, a miraculeusement conservée un thermopolium. L'équivalent d'un petit restaurant pour manger sur le pouce. La fresque représentant notamment une nymphe a conservée toutes ses couleurs.

Surtout, les archéologues ont pu découvrir ce qui était au menu de ce snack-bar, où l'on pouvait déguster des plats à base de volaille et de canard notamment, accompagnés de vin. Des pots en terre cuite ont également révélé des fragments d'os de porc, de poisson, de chèvre, mais aussi... d'escargots. Le tout témoignant des habitudes gastronomiques de l'Empire romain.

© Luigi Spina/AFP

Des amphores, une citerne et une fontaine, ainsi que des ossements humains, ont été découverts à proximité, notamment ceux d'un homme d'une cinquantaine d'années près d'un lit d'enfant. Ce petit restaurant «semble avoir été fermé en toute hâte et abandonné par ses propriétaires, mais il est possible que quelqu'un soit resté et ait péri au cours de la première phase de l'éruption, dans l'effondrement du grenier», a expliqué à l'agence Ansa, Massimo Osanna, directeur général du parc archéologique de Pompéi.

Piégé par la nuée ardente

Un autre corps a également été découvert. Les chercheurs suggèrent que celui-ci se serait réfugié dans les lieux et aurait tenté de voler de la nourriture avant d'être piégé par la nuée ardente, survenue plusieurs minutes plus tard qui peut atteindre plusieurs centaines de degrés.