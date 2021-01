Mali : 2 soldats français ont été tués en opération ce samedi

Deux soldats français ont été tués en opération au Mali ce samedi 2 janvier, a annoncé, dans la soirée, l'Elysée par communiqué.

Comme l'explique le palais présidentiel, les trois militaires ont été tués dans la matinée alors que leur véhicule blindé a été atteint par un engin explosif improvisé lors d’une mission de renseignement dans la région de Ménaka.

Il s'agit de deux soldats du 2ème régiment de hussards de Haguenau, le sergent Yvonne Huynh et le brigadier Loïc Risser.

Un troisième soldat a été blessé lors de cette attaque, dont les jours ne sont pas en danger.

Réaction d'Emmanuel Macron

Dans le communiqué, le président a rendu «hommage à la mémoire de ces soldats, morts pour la France dans l’accomplissement de leur devoir». «Il partage la douleur de leurs familles, de leurs proches et de leurs frères d’armes et les assure de la gratitude et de la solidarité de la Nation», écrit-il.

Néanmoins, le Président de la République réaffirme «la détermination de la France dans son combat contre le terrorisme».