Les restes d'un bébé et d'un chiot vieux de 2.000 ans découverts à Clermont-Ferrand

Alors que des fouilles préventives étaient en cours sur le site de l'aéroport Clermont-Ferrand Auvergne (Puy-de-Dôme), une équipe d'archéologues a découvert une sépulture vieille de 2.000 ans. Elle contient notamment les restes d'un bébé et de son animal de compagnie.

Après la découverte de cette tombe large d'un mètre et longue de deux mètres, les archéologues de l'Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) ont déblayé cette zone pendant plusieurs jours. Au bout de trois semaines de travail méticuleux, ils ont finalement découvert les restes d'un bébé d'environ 1 an, entouré de nombreux objets.

«De nombreux clous et une plaque de fer ornementale permettent de deviner la présence d'un cerceuil en bois de 80 cm dans lequel le corps reposait», a expliqué Laurence Lautier, qui dirige l'équipe d'archéologues sur le terrain, au quotidien régional La Montagne. Un chiot a été retrouvé aux côtés de l'enfant, ainsi qu'un demi-cochon, trois jambons, d'autres morceaux de porc et deux poules décapitées. L'animal de compagnie était inhumé aux pieds du bébé et portait un collier décoré d'appliques en bronze et d'une petite clochette.

des dizaines d'objets enterrés

Outre ces restes d'animaux, «un mobilier très intéressant par la quantité et par la qualité» a été mis à jour, comme l'a souligné Laurence Lautier, toujours à La Montagne. La dépouille de l'enfant était en effet entourée d'une vingtaine de récipients particulièrement bien conservés, pouvant contenir des produits cosmétiques ou médicinaux. Selon les spécialistes, ils auraient été fabriqués au début du Ier siècle à Lezoux (Puy-de-Dôme), un important site de production à l'époque gallo-romaine.

Quelques effets personnels ont également été retrouvés, dont un cerceau en fer muni d'une tige qui pourrait être un jouet. Enfin, une dent de lait perdue par un autre enfant - probablement le frère ou la soeur du défunt - était placé dans un fragment de coquillage.

Les fouilles sur cette zone se poursuivront jusqu'à la fin du mois de février, avant le début des travaux pour l'élargissement de la piste principale de l'aéroport. Pour l'instant, hormis cette sépulture, des logements datant de l'Âge de fer (environ 800 ans avant notre ère), de l'Antiquité (entre le Ier et le IIIe siècle de notre ère), du Haut Moyen âge (VIIe) et de l'époque moderne (XIXe siècle) ont été découverts sur le site.