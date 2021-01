Journée internationale des câlins : pourquoi est-ce si difficile de s’en passer ?

Cette année, on ne peut pas compter sur la journée internationale des câlins, célébrée ce jeudi 21 janvier, pour se réchauffer le cœur. En cette période de pandémie de Covid-19, c’est la distanciation physique qui prime. Si cette mesure est nécessaire pour limiter les risques de transmission, elle n’en reste pas moins contre-nature.

Le câlin est «complètement vital. Il nous remet en lien avec les autres. Quand on est privé de câlins, on se retrouve dans un état de stress et d’agressivité. On perd nos repères. L’homme est un animal social et sociable», explique la neuropsychologue Céline Rivière.

Si dans le contexte actuel il y a autant de personnes qui souffrent de dépression, qui «se sentent perdues, vides et isolées, c’est en grande partie parce qu’elles manquent de contacts physiques».

libération de l’ocytocine

Ce geste a un «pouvoir extraordinaire : il nous permet de nous apaiser». Et pour cause. Quand on prend quelqu’un dans ses bras, «tout le système hormonal se déclenche».

Un câlin va notamment libérer de l’ocytocine, «l’hormone de l’attachement et de l’apaisement», également connue sous le nom d'«hormone de l'amour».

Cette dernière va éliminer les effets du cortisol, l’hormone du stress, «et en même temps rebooster notre système immunitaire», ajoute la spécialiste. En effet, «quand on est angoissé, fatigué, et énervé, il chute», et on a tendance à tomber plus facilement malade.

Il est difficile de faire une croix sur les étreintes «tout simplement parce que c’est contre-nature et dissonant», poursuit-elle. «Depuis le début de la crise sanitaire on nous dit que si tu l’aimes, alors tu ne dois pas le toucher. En temps normal, le câlin est censé nous faire du bien, mais là, il nous fait du mal. Le cerveau ne comprend plus rien».

un acte d'affection inné

Sans compter qu'il a intégré ce geste depuis notre naissance. «Dès qu’un enfant vient au monde, on le met sur sa mère, il est dans le toucher, le lien, le contact.» C’est un acte d’affection qui est «inné, nécessaire et structurant», affirme Céline Rivière, auteur du livre «La câlinothérapie» (éd. Michalon).

Dès que les enfants se font mal, «ils cherchent immédiatement des bras pour les réconforter». Après quoi ils sont «comme réparés. Le câlin a un côté presque magique». Mais plus on grandit, moins on ose demander ce réconfort.

«Avec les années, on se soucie davantage du regard d’autrui.» Pourtant, conclut la neuropsychologue, «on a tout autant besoin de prendre l’autre contre soi avec ses bras, mais aussi avec son cœur, et ce, plusieurs minutes par jour.»