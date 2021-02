Couvre-feu : 800 forces de l'ordre déployées pour un contrôle en Ile-de-France

Pour éviter un nouveau reconfinement, les autorités appellent à la «mobilisation des Français». De nouveaux contrôles sont organisés pour vérifier le bon respect du couvre-feu, imposé à 18h.

Dans un communiqué, la préfecture de police de Paris a prévenu qu'elle organisait ce vendredi 5 février «une opération coordonnée de contrôle» en Ile-de-France.

«Un dispositif de grande envergure» est déployé, associant plus de 800 «policiers, CRS et gendarmes». Les forces de l'ordre prévoient de circuler sur les axes routiers, au niveau des péages et des gares. Des contrôles inopinés seront également organisés pour surveiller la bonne fermeture des commerces.

Policiers et gendarmes surveilleront «l'ouverture de restaurants clandestins» et la tenue de fêtes nocturnes.

Contrôle des mesures sanitaires : plus de 800 forces de l’ordre sont mobilisées dans un « dispositif de grande envergure » depuis 18h en Île-de-France (@prefpolice) pic.twitter.com/iJueMBQuzb — Boris Kharlamoff (@BorisKharlamoff) February 5, 2021

