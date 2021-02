Loto Saint-Valentin : Ces 6 numéros qui sortent le plus souvent

Le 5 ? le 13 ? le 27 ? A l’occasion de la Saint-Valentin, la FDJ met en jeu ce vendredi 12 février un jackpot de 13 millions d'euros. Pour vous aider à remplir vos grilles, voici les 6 numéros qui sont sortis le plus souvent.

La Française des jeux a dévoilé sur son site les numéros qui sont le plus tombés entre le 4 novembre 2019 et le 27 mai 2020.

En tête du classement, on retrouve les numéros 7, 30 et 48, tirés 15 fois chacun, en sachant qu’il faut cocher 5 numéros par grille parmi 49. Suivent les numéros 10 et 29, tous deux sortis 14 fois, puis le numéro 26, sorti 13 fois.

Concernant le numéro «Chance», ou complémentaire, (1 numéro chance à cocher parmi 10), trois d’entre eux se démarquent. Il s’agit du numéro 9, qui est sorti 14 fois, le numéro 8 (12 fois), et le 4, qui est quant à lui sorti à 11 reprises.

En temps normal, tous les lundis, mercredis et samedis, 10 codes automatiquement inclus dans chaque grille jouée sont tirés au sort.

Mais pour ce Super Loto, ce ne sont pas 10, mais 50 joueurs qui remporteront la somme de 20.000 euros grâce à leur code, composé de une lettre et de 8 chiffres.

A noter que la mise de départ pour ce tirage spécial Saint-Valentin est de 3 euros et que si le jackpot ne trouve pas sa moitié aujourd’hui, il sera remis en jeu pour le tirage du samedi 13 février.

Les joueurs peuvent tenter leur chance jusqu’à 20h15 en validant leur grille dans un point de vente, sur le site de la FDJ, ou via l’application mobile.

