Génération identitaire : Gérald Darmanin engage la procédure de dissolution du groupe d'extrême droite

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé samedi soir sur Twitter avoir engagé la procédure de dissolution du groupe d'extrême droite Génération identitaire.

«Génération identitaire : la procédure de dissolution est enclenchée. Cette organisation a désormais 10 jours pour répondre au contradictoire», a écrit le ministre sur un tweet relayant un article de Franceinfo.

Cette procédure avait été évoquée dès le 26 janvier par le pensionnaire de la place Beauvau, après une opération anti-migrants du groupuscule dans les Pyrénées. Une enquête préliminaire pour «provocation publique à la haine raciale» avait été ouverte dans la foulée.

Darmanin «scandalisé» par l'opération à la frontière

Cette enquête confiée à la brigade de recherche de la gendarmerie de Saint-Gaudens est justifiée par «des propos tenus sur [une] banderole très clairement anti-immigration et surtout la raison pour laquelle cette banderole a été déployée», avait expliqué le procureur de Saint-Gaudens (Haute-Garonne), Christophe Amunzateguy. Une plainte de SOS Racisme a également été recueillie.

Lors de cette opération, une trentaine de militants s'étaient déployés entre Luchon (Haute-Garonne) et la frontière espagnole. Avec des voitures sérigraphiées «Defend Europe», ils s'étaient installés au Col du Portillon, et certains étaient partis en randonnée en utilisant un drone pour surveiller la frontière.

Se disant alors «scandalisé» par cette opération, le ministre de l’Intérieur avait demandé aux services de son ministère de «réunir» les éléments permettant «de proposer la dissolution» du groupe.

Les actions du groupuscule pourraient relever, selon le code de la sécurité intérieure (CSI), de «provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur origine».

En 2019, les dissolutions de plusieurs groupuscules d'ultradroite, dont Bastion social, Blood and Honour et Combat 18, ont été prononcées à la demande d'Emmanuel Macron, mais celle de Génération identitaire apparaissait plus difficile à matérialiser.

