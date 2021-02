Jackpot de l’EuroMillions : que peut-on s'acheter avec 210 millions d’euros ?

Euromillions propose un Jackpot de 210 millions d’euros ce mardi 23 février. Un chiffre qui fait tourner la tête. Mais que peut-on acheter avec une telle somme ?

Le tableau «Number 17A» de Jackson Pollock

Quatrième oeuvre d'art la plus chère jamais vendue, le tableau de Jackson Pollock a été vendu en 2016 pour le montant exact de la gagnotte de ce vendredi, soit 202 millions d'euros. Réalisée en 1948 par l'artiste américain, cette toile est embléamatique de l'action painting et de la technique du dripping, consistant à projeter de la peinture. Elle appartient actuellement au milliardaire et collectionneur Ken Griffin.

Kylian Mbappé

Evalué à 180 millions d'euros par le site spécialisé Transfermarkt, le prodige français Kylian Mbappé est «abordable» pour qui voudrait monter une équipe de foot. Toutefois, son salaire, plus de 30 millions d'euros par an, obligerait à le revendre au bout de quelques mois.

165.710 smic (à 1.219 euros net)

Avec plus de 13.809 années de Smic, vous devriez avoir l’esprit tranquille pour le restant de vos jours, tout comme vos enfants, vos petits-enfants et vos arrières petits-enfants.

4.865 bitcoin

Le bitcoin vient de franchir ce mardi 6 février la barre symbolique des 50.000 dollars, soit 41.5017 euros. Le vainqueur du gros lot pourrait ainsi investir pour se procurer 4865 bitcoin. Avec la persepective d'accroître encore sa fortune, puisque certain estiment que cette cryptomonnaie pourrait un jour valoir plusieurs centaines de milliers d'euros l'unité.

12 Bugatti la voiture noire

Il s'agit du véhicule neuf le plus cher du monde (16,7 millions d'euros). Avec 163 millions d'euros, vous pourrez en acheter douze.

112 bouteilles de Henri IV Dudognon Heritage Cognac

A 1,8 million d’euros pièce, vous pourrez vous procurer 112 bouteilles de l’alcool le plus cher du monde, vendu dans une bouteille en cristal enchâssée dans 4 kg d’or 24 carats et sertie de 6.500 diamants.

252.500 kilos de truffe noire du Périgord

A environ 800 euros le kilo, la truffe noire, également appelée le diamant noir, pourra satisfaire vos plats pendant de très longues années.

1 Airbus A320

Pour 130 millions d’euros, vous pouvez devenir l’heureux acquéreur d’un avion de ligne. Et il vous resterait de quoi payer le carburant et le personnel pendant quelque temps.

Plus de 106 millions de tickets de métro

De quoi voyager d'un bout à l'autre de la capitale presque à l'infini.

2.273 nuits dans la chambre d'hôtel la plus chère du monde

À 100.000 dollars la nuit, soit 88.857 euros, l'Empathy Suite du Palms Casino Resort à Las Vegas est la chambre d'hôtel la plus chère selon le magazine Elite Traveler. De quoi vivre près de cinq ans sur place, à condition de ne pas tout perdre au casino avant.