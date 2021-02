Voici les 3 voitures les plus volées en France

Le magazine spécialisé Auto Plus a révélé le classement des voitures les plus volées en France en 2020. Celles qui arrivent sur le podium ne sont pas forcément celles auxquelles on pense en premier.

Le DS 7 Crossback

Selon les données des assureurs analysées, le DS 7 Crossback, considéré comme le SUV premium à la française, arrive en tête des voitures les plus volées, avec 194 vols pour 10.000 assurés. Un modèle prisé, et pour cause : il s'agit de la première voiture choisie par le Président de la République française, Emmanuel Macron.

Le gros SUV de la marque premium du groupe Stellantis était prisé, avec d'autres modèles semblables, d'un réseau qui a été démantelé en début d'année. Il volait ces véhicules à l'aide de clés électroniques encodées.

La principale faiblesse du DS7 Crossback se situe, selon Auto Plus, dans «son système d'ouverture vulnérable», qui permettrait d'ouvrir facilement le véhicule à l'aide d'un boitier électronique.

Les autres SUV du groupe Stellantis, comme les Peugeot 3008 et 5008 ont plus de «chance», car ils se situent à la 14ème et 30ème place du classement des véhicules volés.

La Renault Mégane RS

La Renault Mégane RS, version sportive de la compacte Renault, a aussi été particulièrement visée et arrive en deuxième place, avec 179 vols pour 10.000 assurés. «Comme tous les modèles du Losange, la plus sportive des Renault pèche par son système d'ouverture/démarrage faiblard et par la facilité d'accès à sa prise OBD (prise diagnostic, qui permet d'accéder aux informations de l'auto)», indique Auto Plus.

La Renault Clio

Sur la troisième marche du podium, on retrouve la Renault Clio et ses 82 vols pour 10.000 assurés.

A vrai dire, la Mégane RS, Les Renault Clio 4 et Mégane 4 sont dans un mouchoir de poche. La Smart Fortwo, ancienne championne du classement, se classe quant à elle 5e.

Si vous possédez l'un des trois véhicules cités, surveillez-le bien.

Le classement annuel d'Auto Plus est réalisé en établissant la fréquence de vols (nombre de vols rapporté à un échantillon de 10.000 véhicules assurés) de 165 modèles vendus à plus de 3.000 exemplaires au cours de l'année 2020. Le magazine s'est basé sur les chiffres de 14 compagnies d’assurances, mutuelles et banques, couvrant un parc de près de 20 millions d’automobiles.

Les vols ont baissé... mais pas tant que ça

Avec la pandémie, confinement oblige, et policiers patrouillant un peu partout dans le pays, les vols de voitures ont baissé de 13 %. Mais le chiffre reste tout de même élevé, puisque les professionnels s'attendait à une baisse plus nette : «Comme nous autres, les malfrats ont dû subir deux confinements, puis un couvre-feu, ce qui ne leur a pas facilité la tâche. Face à de telles contraintes, on aurait même pu espérer une baisse plus significative», explique Auto Plus.

Une chose est sûre, la crise sanitaire a fait régresser l'année dernière le marché automobile français aux temps de la Renault 5 et de la Peugeot 504, avec 1,65 million de voitures neuves, un chiffre plus vu depuis 1975.

Fermeture des points de vente et des usines lors du premier confinement au printemps, et attentisme des consommateurs sur fond de crise économique : les immatriculations de véhicules particuliers neufs se sont effondrées de 25,5% en 2020, selon les chiffres publiés en début d'année 2021 par le Comité des constructeurs français d'automobiles (CCFA).

A voir aussi