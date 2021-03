Ile-de-France : comment profiter du «revenu jeunes actifs» pour les 18-25 ans

Depuis ce lundi 1er mars, en Ile-de-France, les jeunes âgés de 18 à 25 ans sans emploi ou les apprentis sans employeur peuvent postuler pour obtenir un «revenu jeunes actifs» (RJA). L'aide s'élève de 500 à 670 euros, à condition de s'inscrire pour suivre une formation.

Concrètement, les volontaires doivent faire la démarche sur le site internet de la région. Une plateforme téléphonique sera aussi accessible à partir du lundi 8 mars.

Au total, dans le catalogue en ligne de formations gratuites et qualifiantes, 45.000 places seront proposées, dont 10.000 à distance, pour des niveaux allant du CAP à bac+5.

En s'inscrivant pour une durée d'au moins 6 mois, les jeunes seront rémunérés de 500 à 670 euros net par mois.

Une prime dans les secteurs en tension

Une prime de 1.000 euros peut également s'y ajouter, pour ceux intégrant l'un des 7 secteurs «en tension ou d'avenir» : le bâtiment et les travaux publics, l'industrie, la sécurité, le sanitaire et sociale, le numérique, l'agriculture et l'environnement.

Les formations qui permettent d'obtenir cette «prime régionale» sont précisées dans le catalogue.

Pour la présidente de l'Ile-de-France, Valérie Pécresse (Libres!, ex-LR), ces formations rémunérées permettront «d'ouvrir la porte d'emplois» aux jeunes. Et cela, «sans les enfermer dans l'assistanat» comme pourrait le faire un «RSA jeunes».

Le gouvernement a également voté il y a quelques semaines une «garantie jeunes universelle», sur le même principe d'une rémunération de 500 euros en contrepartie d'une insertion professionnelle.

