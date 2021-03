Paris : Il imagine un plan du métro avec les stations remplacées par des lieux culturels

Un internaute a imaginé une carte du métro parisien sur laquelle les noms de plus de 500 stations sont remplacés par ceux des lieux culturels et artistiques proches.

Depuis les écoles d'arts jusqu'aux cafés musicaux, en passant par les musées, les bibliothèques ou encore les parcs de loisirs, tout ce qui touche de près ou de loin à la culture à Paris y passe. Publiée mercredi 3 mars sur Twitter, la carte, réalisée sur la base du réseau de la RATP, est impressionnante :

Ça ressemble au plan de la #RATP. Mais regardez de + près… Voici un plan culturel et artistique du métro de #Paris. J’ai remplacé +500 noms de stations par celui de lieux d’art et de culture. En soutien à un secteur tellement fragilisé par la crise #COVID19. La suite pic.twitter.com/7artlAdCjr — Lucas Destrem (@LucasDestrem) March 3, 2021

Son auteur, Lucas Destrem, souligne avoir obtenu l'autorisation de la régie pour exploiter son plan. Le jeune homme, chargé de mission Inventaire et valorisation du patrimoine industriel, dit vouloir «valoriser la richesse du tissu socio-culturel à Paris mais aussi dans la couronne». Surtout dans le contexte sanitaire actuel, qui frappe durement ces institutions.

Plus largement, pour ce diplômé de géographie culturelle et politique, ce détournement vise aussi à «interroger notre rapport à la toponymie : les noms ont un rôle à la fois pratique (se repérer, se déplacer) et symbolique. Ils sont la trace que les sociétés laissent dans l’espace (et le temps). Ils renseignent sur nos intentions politiques».

A noter qu'une version grand format de ce plan revisité est accessible sur le site de Lucas Destrem.