Violences urbaines à Lyon : 12 interpellations et une enquête ouverte après un grave accident de scooter

Des violences urbaines ont éclaté en fin d’après-midi et se sont poursuivies en début de soirée, hier à Lyon, dans le quartier de La Duchère, suite à un accident de scooter d'un adolescent. 12 personnes ont été interpellées, et une enquête a été confinée à l'IGPN pour déterminer les circonstances de l'accident.

Les incidents ont commencé vers 17h45, près du lycée La Martinière. Du mobilier urbain, six véhicules et des deux-roues ont en effet été incendiés par des habitants de ce quartier sensible.

Des affrontements ont éclaté entre la police et une trentaine de jeunes alors que les forces de l'ordre intervenaient pour ces incendies volontaires. Deux équipages de la police municipale ont essuyé des tirs de mortiers et un agent de la police municipale a été légèrement blessé. Les forces de l'ordre ont quant à elle fait usage de gaz lacrymogène. Huit majeurs et quatre mineurs ont été interpellés.

Le calme est revenu vers 20h. Le maire de Lyon Grégory Doucet s'était rendu sur les lieux dans la soirée.

Accident grave d'un jeune de 13 ans

Selon les premiers éléments, ces violences font suite au grave accident de scooter d'un adolescent de 13 ans mercredi. Il conduisait sans casque et a été grièvement blessé à la tête en chutant. Ce vendredi, son pronostic vital est toujours engagé.

Très rapidement, des rumeurs avaient accusé la police d'être responsable, évoquant une course-poursuite. Ce que la préfecture de police a démenti formellement.

Malgré tout, le parquet a confié une enquête à l'Inspection Générale de la Police nationale (IGPN), «dans un souci de transparence et d'impartialité» pour déterminer les circonstances de l'accident et les causes des blessures graves de l'adolescent.