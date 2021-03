Voici les 20 plus beaux lacs de France

Du lac naturel de Gentau dans les Pyrénées à la vaste étendue d'eau artificielle de Serre-Ponçon dans le sud des Alpes, l'Hexagone compte une multitude de plans d'eau. Nichés dans des sites exceptionnels et entourés de nature, certains lacs offrent aux visiteurs des paysages remarquables à découvrir ou à revoir.

Pour les amoureux de la nature, ils constituent des destinations privilégiées et idéales dans lesquelles s'évader ou bien pratiquer de multiples activités sportives ou de loisirs.

Découvrez notre sélection des 20 plus beaux lacs français.

Le lac blanc (haute-savoie)

Situé près de Chamonix dans le massif des Aiguilles-Rouges, le lac Blanc est perché à 2.352 m d'altitude. Célèbre pour son panorama unique face au massif du Mont-Blanc, il est l'un des plus beaux lacs de montagne. La randonnée pour y parvenir est un des grands classiques et incontournables de cette vallée de Haute-Savoie. Ce coin de paradis peuplé de marmottes et de bouquetins abrite un refuge, ouvert en période normale de mi-juin à fin septembre, qui accueille les randonneurs et peut en héberger une quarantaine pour la nuit.

Le lac du salagou (hérault)

Seule étendue d'eau posée au milieu d'un désert rouge, le lac du Salagou est un site classé et emblématique de l'Hérault. Créé dans les années 1960 pour irriguer les terres de la région et éviter les crues, ce lac articifiel d'une surface de 700 hectares devait engloutir la commune de Celles après sa mise en eau, mais le petit village n'a finalement jamais disparu sous les flots. Devenu un village fantôme après l'expropriation et le départ des villageois, il commence à revivre depuis peu et devrait voir l'arrivée de ses premiers habitants en 2021. Décor magique, le lac du Salagou fait le bonheur de nombreux randonneurs et photographes grâce à son paysage aux terres rouges volcaniques, unique en France.

LE LAC D'ANNECY (Haute-savoie)

Le lac d'Annecy est peut-être le plus connu et le plus beau des lacs français. Exception faite de la période de crise sanitaire liée au coronavirus, ce joyau naturel des Alpes attire chaque année environ 2,5 millions de visiteurs venus du monde entier. Il bénéficie de nombreux atouts grâce à ses paysages aux panoramas enchanteurs, ses plages aux eaux cristallines, ses activités de plein nature nombreuses et variées et aussi son riche patrimoine historique et culturel.

le lac d'oô (haute-garonne)

Incontournable des randonnées dans les Pyrénées, le lac glaciaire d'Oô niché à 1.500 m d'altitude offre un spectacle grandiose. Bien qu'il soit devenu artificiel depuis la contruction d'un barrage en 1921, il reste entouré d'une nature sauvage et préservée. La magnifique cascade de ce plan d'eau pure est l'une des attractions majeures de ce site envoûtant.

le lac d'aiguebelette (savoie)

Enchâssé dans un écrin montagneux, le lac d'Aiguebelette est le plus sauvage des lacs de Savoie. Ses plages sont le lieu idéal pour la baignade car c'est l'un des lacs naturels les plus chauds de France, la température de son eau peut atteindre les 28°C en été. De plus, ce lac émeraude d'une grande pureté abrite un riche écosystème et des zones naturelles protégées. D'ailleurs, seuls les bateaux électriques sont autorisés à naviguer sur ses eaux limpides et tranquilles.

le lac d'allos (alpes-de-haute-provence)

Posé au creux d'un superbe cirque montagneux à plus de 2.000 m, le lac d'Allos s'étend sur 54 hectares, ce qui en fait le plus grand lac naturel d'altitude d'Europe. Situé au cœur du parc national du Mercantour dans les Alpes-de-Haute-Provence, il est l'un des sites les plus emblématiques et enchanteurs de cet espace naturel préservé.

LE LAC DU BOURGET (SAVoie)

Célébré par Lamartine dans un fameux poème et surnommé par Honoré de Balzac «la turquoise égarée», le lac du Bourget situé au pied des Alpes est le plus grand lac naturel de France. Entouré par le massif de l'Epine, le mont du Chat, la Chambotte, le mont Revard et les Bauges, cette étendue d'eau offre aux visiteurs tout au long de son rivage, une diversité de paysages somptueux et protégés. Avec ses eaux claires aux teintes verdoyantes, il séduit hier comme aujourd'hui, une foule de baigneurs, cyclistes, randonneurs, plaisanciers et pêcheurs.

LE LAC DE VASSIVIèRE (Creuse/haute-vienne)

Le lac de Vassivière se trouve à cheval sur les départements de la Creuse et de la Haute-Vienne. D'une superficie de 1.000 hectares, ce plan d'eau artificiel été créé par la construction d'un barrage dans les années 1950 afin d'alimenter la région en électricité. Bordé de forêts et de prairies, ce havre de paix est l'un des principaux sites touristiques de la région. Dans ce cadre calme et préservé, le lac de Vassivière a su concilier nature et culture puisqu'il accueille sur son île, le centre international d'art et du paysage, qui possède l'une des plus belles collections françaises de land art.

leS lacS de clairvaux (jura)

La commune jurassienne de Clairvaux-Les-Lacs est réputée pour ses deux plans d'eau entourés d'une nature verdoyante, le petit et le grand reliés entre eux par un cours d'eau. Avec un panel d'activités sportives, nautiques et patrimoniales très variées, ces lacs aux eaux turquoise constituent une destination prisée des vacanciers.

LE LAC DE GAUBE (hautes-pyrénées)

Le lac de montagne de Gaube est l'un des sites naturels incontournables de ce département de la région Occitanie. Localisé dans le parc national des Pyrénées, il culmine à une altitude de 1.725 m dans un cadre minéral et végétal majestueux où trônent au-dessus de lui, les plus grand sommets pyrénéens. Depuis le lac de Gaube, on a un point de vue splendide sur le Vignemale, point culminant des Pyrénées avec ses 3.298 m d'altitude. Les eaux transparentes de cette étendue d'eau où se reflètent les montagnes et les forêts de pins environnantes donnent à ce lac, une dimension magique et idyllique.

LE LAC DE SAINTE-croix (alpes-de-haute-provence/var)

Classé régulièrement en tête du palmarès des plus beaux lacs de France, le lac de Sainte-Croix est une étendue artificielle créée en 1973 par la mise en eau du barrage éponyme sur le cours du Verdon. Partagé entre les départements des Alpes-de-Haute-Provence et du Var, ce bijou du Verdon est l'un des plus grands lacs de l'Hexagone, avec ses 11 km de long sur 2 km de large. Véritable carte postale avec ses paysages de garrigue, ses villages provençaux et ses champs de lavande, ce lac est un lieu unique qui séduit chaque année de très nombreux touristes français et étrangers. Alimenté par les eaux d'un bleu-vert intense du Verdon, ce plan d'eau au charme éclatant est un vrai paradis pour les adeptes de la baignade, des sports nautiques ou de la pêche.

Le lac pavin (puy-de-dôme)

Situé dans la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes, le lac Pavin qui occupe le cratère d'un volcan est le plus profond d'Auvergne, ancienne entité territoriale dont il dépendait. Sa profondeur a été mesurée à 92 m. Entouré de nombreuses légendes effrayantes, ce lac secret et sauvage fascine et intrigue encore aujourd'hui les visiteurs mais aussi les scientifiques qui l'étudient. Ses eaux profondes d'un bleu sombre sont cependant interdites à la baignade mais elles font en revanche le bonheur des amoureux de la pêche à la ligne.

les lacs de vens (alpes-maritimes)

Dans les Alpes du sud, les lacs de Vens constituent l'un des plus beaux sites majeurs du parc national du Mercantour. Ces magnifiques lacs glaciaires s'échelonnent entre 2.286 m à 2.327 m d'altitude, sertis dans un écrin montagneux à la biodiversité riche et variée. Cette succession d'étendues d'eau à la beauté sauvage alimentent une série de cascades vertigineuses. Ce panorama extraordinaire est considéré comme l'un des plus beaux paysages des Alpes-Maritimes.

LE LAC Léman (haute-savoie)

Partagé avec la Suisse, le lac Léman est une vraie mer intérieure, entourée des Alpes et du massif jurassien. Long de 72 km et d'une largeur maximum de 14 km, cette étendue d'eau en forme de croissant est le plus grand lac naturel des Alpes. Disposant d'un climat tempéré favorable à une végétation méridionale, les paysages du lac Léman prennent des allures de Riviera. Longue de 53 km, la rive française du lac est une invitation à la baignade, aux sports nautiques, à la découverte du patrimoine historique, culturel et gastronomique ainsi que la détente tout simplement. A l'instar de la rive suisse, la partie française du lac Léman est ponctuée de stations thermales célèbres comme Evian ou Thonon-les-Bains ainsi que des villages charmants et authentiques.

le lac de gentau (PYRéNées-atlantiques)

Au cœur du parc national des Pyrénées, le lac de Gentau étend son miroir d'eau transparente au pied du pic du Midi d'Ossau qui culmine à 2.884 m d'altitude. Il fait partie des lacs d'Ayous, un ensemble de lacs glaciaires qui se succèdent en étage au milieu d'un territoire naturel intact à la faune et à la flore exceptionnelles. Dans ce endroit hors du temps, la nature dévoile ses trésors. Une vraie féerie se dégage de ses paysages sublimes ponctués de lacs étincelants et de cascades qui courent au milieu de pâturages fréquentés en été par des troupeaux en liberté.

le lac de vouglans (jura)

Dans le Jura, le lac de Vouglans est la troisième plus grande étendue d'eau artificielle de France. Cet immense serpent d'eau douce de 35 km de long a été créé en 1968 avec la mise en service du barrage hydroélectrique sur l'Ain. Doté de très nombreux aménagements de loisirs tels que plages, ports ou sentiers de randonnées, ce ravissant lac couleur émeraude fait la joie des touristes et des sportifs notamment en période estivale.

le lac sainte-anne (hautes-alpes)

Situé dans le Parc naturel régional du Queyras, le lac Sainte-Anne est le plus grand lac et l'un des plus beaux avec le lac Miroir, son voisin, de ce territoire sauvegardé remarquable. D'un bleu céleste, les eaux de ce lac de montagne envoûtent les visiteurs au premier coup d'œil.

le lac de serre-ponçon (Hautes-alpes)

Couvrant une superficie de 28 km2, Serre-Ponçon est le plus grand lac artificiel de l'Hexagone. Installée au beau milieu d'une nature somptueuse au sud des Alpes, cette station balnéaire est une vraie oasis pour les vacanciers et les amateurs de sports nautiques venus profiter de ses eaux turquoise. Blottie sur un îlot au milieu du lac, la chapelle Saint-Michel est devenue le lieu emblématique de Serre-Ponçon car il s'agit de l'unique vestige des villages engloutis en 1960 par la mise en eau du barrage éponyme.

le lac de melo (haute-corse)

Situé dans la vallée de la Restonica, le lac de Melo ou Melu en langue corse, est l'un des joyaux de l'île de Beauté. Le massif montagneux dans lequel il se niche regroupe la majorité des lacs d'altitude de Corse et est devenu une réserve naturelle en 2017 pour permettre de conserver et préserver la faune et la flore remarquables qui s'y trouvent. Culminant à une altitude de 1.711 m, ce petit miroir aux eaux vert émeraude est l'une des richesses naturelles de l'île mais fragilisée ces dernières années par l'afflux de visiteurs.

le lac de gérardmer (vosges)

Plus grand lac naturel des Vosges, le lac de Gérardmer situé à quelques centaines de mètres du centre-ville, s'étend sur 115 hectares aménagés pour la pratique d'activités de loisirs et sportives variées. Dans son écrin de forêts et de roches, cette étendue d'eau permet aux promeneurs et randonneurs de se balader à proximité sur les nombreux sentiers dont un parcours pédestre entièrement balisé de 6 km qui fait le tour du lac. Quant à ses eaux limpides, elles font le bonheur des férus de baignade, des adeptes de sports nautiques et des amateurs de pêche. Surnommée «la perle des Vosges», cette étendue d'eau dans son écrin de forêts et de roches attire de nombreux touristes venant de toute la France et de l'étranger. En période estivale, avant la crise sanitaire liée au coronavirus, la population de Gérardmer quadruplait.

