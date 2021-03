150 ans de la Commune de Paris : quelles festivités organisées dans la capitale ?

Une large programmation mémorielle et culturelle va être organisée du 18 mars au 28 mai 2021, à l'occasion du 150e anniversaire de la Commune de Paris, a ainsi annoncé la municipalité parisienne. Les détails de cet événement seront dévoilés ce jeudi 11 mars.

Et tous les arrondissements prendront part à cette commémoration, puisque les maires de Paris Centre, du 10e, 11e, 12e, 13e, 14e, 18e, 19e et 20e arrondissements ont prévu de participer à l'événement. Pour rappel, la Commune de Paris est une période insurrectionnelle d'un peu plus de deux mois, en réaction à la défaite française lors de la guerre franco-prussienne de 1870 et au siège de Paris.

Le 18 mars 1871, les Parisiens – alors majoritairement constitués d'ouvriers, d'artisans et de professions libérales - se soulèvent contre le gouvernement d'Adolphe Thiers qui veut désarmer la Garde nationale, et empêchent l'enlèvement des canons de la Garde nationale. Ce jour-là, le gouvernement quitte Paris pour s'installer à Versailles.

Un programme de festivités à découvrir

Laurence Patrice, l'adjointe à la mairie de Paris chargée de la mémoire et du monde combattant, dévoilera ce jeudi le programme des festivités qui auront lieu aux dates exactes de l'insurrection, c'est-à-dire entre le 18 mars et le 28 mai, en compagnie de Marie Aynié, la secrétaire générale du Comité d'Histoire de la Ville de Paris et de l'artiste graffiste affichiste parisien Dugudus.

A noter que cet événement sera «adapté à toutes les consignes sanitaires» et se tiendra «dans le respect des gestes barrières» souligne la municipalité parisienne. L'exécutif prévoit d'organiser des temps forts dans chaque arrondissement, mais également des initiatives culturelles et ludiques, des moments festifs et participatifs ainsi que des hommages dans l'espace public.