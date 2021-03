Terrorisme : Emmanuel Macron aux Invalides et à Dammartin-en-Goële pour honorer les victimes

A l'occasion de la deuxième Journée nationale en hommage aux victimes du terrorisme, Emmanuel Macron doit présider, ce jeudi 11 mars au matin, une cérémonie aux Invalides. A l'issue de celle-ci, il se rendra également à Dammartin-en-Goële, en Seine-et-Marne, ville où en janvier 2015 furent neutralisés les frères Kouachi.

Le premier temps fort de cette séquence mémorielle est prévu pour se tenir vers 09h30.

Accompagné par le Premier ministre, Jean Castex, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, la ministre des Armées, Florence Parly, et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, le président de la République, en présence de son épouse Brigitte Macron, se recueillera devant «La Parole portée».

Créée en 1998 et installée aux Invalides, cette statue-fontaine en bronze représente une femme décapitée tenant sa tête dans les mains. Elle est aujourd'hui considérée comme le monument-phare dédié à toutes les victimes du terrorisme.

Le journaliste Philippe Lançon, rescapé de l'attentat de Charlie Hebdo en 2015, y lira ensuite un extrait de son livre «Le Lambeau». Un dépôt de gerbe, suivi d'une interprétation de l'Aria de Haendel, puis un moment d'échange du chef de l'Etat avec les présidents d'associations de victimes du terrorisme clôtureront ce premier chapitre.

Dammartin-en-Goële, le douloureux souvenir

Comme le journaliste politique de CNEWS Loïc Signor le révélait mardi, Emmanuel Macron, et son épouse Brigitte Macron, se rendront ensuite à Dammartin-en-Goële. C'est dans cette ville de Seine-et-Marne qu'il y a six ans, le 9 janvier 2015, s'acheva la course folle et meurtrière des terroristes islamistes Chérif et Saïd Kouachi. Deux jours plus tôt, les deux frères avaient décimé la rédaction du journal Charlie Hebdo, assassinant au total 12 personnes.

Info @CNEWS À l'occasion de la journée nationale d’hommage aux victimes du terrorisme, Emmanuel Macron se rendra jeudi à Dammartin-en-Goële pour rencontrer Michel Catalano, l'imprimeur otage des frères Kouachi — Loïc Signor (@loicsignor) March 9, 2021

A Dammartin, après s'être cachés dans la forêt alentour, les jihadistes avaient retenu en otage Michel Catalano, un imprimeur jusqu'ici sans histoires, au sein de ses propres locaux. Ce dernier avait réussi à protéger son employé en l'obligeant à se cacher sous un lavabo.

Aujourd'hui sur place, le couple présidentiel rencontrera Michel Catalano et son épouse lors d'un moment d'échange privé, non ouvert à la presse.

«C'est un lieu chargé d'histoire et de symbole», a fait savoir l'Elysée au Figaro. En s'y rendant, le chef de l'Etat veut donc inscrire l'instant dans deux dimensions. D'une part, celle qui symbolise «la reconstruction physique du lieu» qui a rouvert en 2016 et, d'autre part, celle scellant «la reconstruction psychologique de l'homme», qui s'est relevé du traumatisme et qui poursuit son activité.

Voulue par Emmanuel Macron, la première Journée nationale en hommage aux victimes du terrorisme a eu lieu l'année dernière. La journée du 11 mars a été choisie par le président français de façon symbolique, puisqu’il s’agit également de la journée européenne de commémoration des victimes du terrorisme, instituée après l’attentat de Madrid du 11 mars 2004, le plus meurtrier en Europe, qui avait fait 191 morts et environ 2.000 blessés.