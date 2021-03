Christian Quesada, le candidat du jeu Les 12 Coups de Midi, remis en liberté

Christian Quesada, le champion du jeu de TF1 Les 12 Coups de Midi incarcéré pour corruption de mineurs et détention d’images pédopornographiques, est sorti de prison.

Par le jeu des remises de peine, il a été libéré au bout de deux ans alors qu’il avait été condamné à trois ans de prison. « Après deux ans passés au quartier d’isolement de la prison de Bourg-en-Bresse, Christian Quesada, le champion des 12 coups de midi de TF1 vient d’être libéré », annonce ce vendredi Le Progrès, qui précise qu’il aurait quitté le département de l’Ain après y avoir vendu sa maison cet été.

L’homme de 56 ans aurait changé de look, et porterait aujourd'hui des cheveux longs et la barbe, pour entamer une vie loin des médias, explique le journal. Âgé de 56 ans, Christian Quesada s'était fait connaître à la télévision, dans l'émission de TF1 « Les 12 Coups de midi », à laquelle il a participé à 193 reprises. Il avait remporté 800 000 euros de gains en 2017.

En mars 2019, il avait été mis en examen et placé en détention provisoire dans le cadre d’une enquête commencée à la fin de l’année 2017 à la suite d'une plainte d'une mineure. Au cours de l'enquête et de la perquisition à son domicile, la police avait découvert des disques durs contenant près de 30 000 photos et près de 1 077 vidéos pédopornographiques.

Avant cela, Christian Quesada avait déjà eu affaire à la justice et même été jugé pour des faits similaires. Entre 2001 et 2009, le quinquagénaire avait été condamné plusieurs fois pour corruption de mineur, exhibition sexuelle et détention et diffusion d'images pédopornographiques.