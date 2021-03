Paris : Voici le salaire qu'il faudrait avoir pour acheter un appartement de 75m2

Le prix de la pierre à Paris serait en baisse d’après les dernières statistiques. Mais y acheter un bien n’est pas à la portée de tous. Au mois de mars, le prix moyen du m2 était de 10.630 € d’après le courtier Vousfinancer, soit un retour à son niveau d’il y a un an.

Et si l’on remonte sur les dix dernières années, les chiffres donnent le vertige : +42 % voire +77 % par rapport à 2009, où le prix moyen était descendu à 6.020 €/m2.

Certes, aujourd’hui les taux des crédits immobiliers sont à un plus bas historique ; il y a dix ans, ils étaient trois fois supérieurs. Mais cette baisse ne suffit plus à compenser la hausse des prix.

« En termes de pouvoir d’achat immobilier, entre 2012 et 2017 la hausse des prix à Paris était compensée par le niveau des taux. Mais ce n’est plus le cas depuis que les prix ont passé le seuil symbolique des 9.000 € le m2 début 2018. A plus de 10.500 €, on ne peut désormais même plus acheter 20 m2 avec des taux à 1,35 %, contre plus de 22 m2 il y a 10 ans, avec des taux pourtant à 4 %, mais des prix 40 % plus bas… » analyse Sandrine Allonier, directrice des études de Vousfinancer.

Aujourd’hui il faut donc de très confortables revenus pour pouvoir acheter un appartement dans la capitale. Pour un bien de 75m2, il faudrait gagner 11.492€ par mois pour voir son dossier accepté d’après une étude Vousfinancer. La mensualité reviendrait à 3792€ pour un crédit de 20 ans. A noter, le calcul prévoit 80.000 euros d’apport (10% du prix du bien, un minimum selon les banques) et ne comprend pas l’assurance emprunteur qui, en ce moment, peut être particulièrement élevée (0,5%-1%) compte tenu des faibles taux de crédits.

A titre de comparaison, il fallait 8.509€ de revenus mensuels pour pouvoir acheter un bien de 75m2 à Paris en 2009.

Conséquence directe de ce pouvoir d’achat qui diminue : les primo-accédants, ceux qui achètent un bien immobilier pour la première fois, se raréfient. A Paris, ils représentent 20% des transactions contre 40% au niveau national. Elle était deux fois supérieure en 2018 d’après Vousfinancer.

Sans surprise, le Grand Paris profite de cette diminution du pouvoir d’achat. Ainsi, dans les Yvelines, il faut compter 4.411€ de revenus mensuels pour pouvoir acheter un 75m2. En Hauts-de-Seine, il faut compter 7005€.